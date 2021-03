Chrissy Teigen deelt pijnlijke blunder met filmster Michael Keaton

Chrissy Teigen (35) is behoorlijk openhartig en daarom zijn we natuurlijk ook zo dol op d’r. Ter promotie van haar eigen webshop schoof Chrissy aan in de talkshow van Jimmy Fallon waarin ze uit de doeken wat haar gênantste moment ooit met een andere beroemdheid was.

Chrissy lepelt de cringy anekdokte op naar aanleiding van het spelletje ‘Spin the wheel’. Fallon draait aan een rad dat bepaalt welke vraag zijn gast voorgeschoteld krijgt. Het wordt de vraag wat haar beste ontmoeting met een celeb ooit was. ‘God, ik denk dat dat na de Golden Globes was. Oh nee, dit is misschien juist wel de ergste’, begint Chrissy haar verhaal.

Níet een ober

‘Ik dronk nogal veel en zag iemand bij de entree staan die een glas champagne vasthield. Ik liep er naartoe, pakte het glas en zei ‘thank you’. Toen zei mijn man (John Legend, red.): ‘Dat was Michael Keaton’.’ Michael Keaton dus, een wereldberoemde filmster en níet een ober. ‘Ik schaam me er nog steeds zo voor, ik wilde wel dood. Ik pakte het glas, dronk het leeg en ging weer.’

Grote doorbraak

In dezelfde show vertelt Chrissy hoe ze ooit haar baan opzei omdat ze dacht dat ze zou doorbreken omdat ze was gecast door Red Bull. ‘Ik dacht dat dit een enorme kans was om in een Red Bull commercial te spelen, totdat bleek dat ze wilden dat ik een van de meiden was die op van die dikke slippers op het strand gratis Red Bull zou uitdelen. Ik ben dus met mijn baan gestopt om Red Bull uit te delen tijdens de U.S Open of Surfing. Ik dacht dat het mijn grote doorbraak was. Eindelijk, ik ga naar Hollywood!’ Gelukkig kwam het qua doorbraak een paar jaar later alsnog goed.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: People | Beeld: Brunopress