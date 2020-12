Chrissy Teigen drinkt al 4 weken geen druppel alcohol meer

Veel mensen besluiten het na een meestal met wijn doordrenkte decembermaand het in januari rustiger aan te doen. Chrissy Teigen trotseert de feestdagen echter zonder alcohol. Dat doet ze niet alleen om haar lever een break te geven.

Chrissy deelde op Instagram een vrolijke video waarin ze tijdens haar kerstvakantie op St. Barths in een badpak een dansje doet. ‘Welke drugs je ook neemt, die wil ik ook’, reageert een volger. Het model vindt het belangrijk dát misverstand even recht te zetten. ‘4 weken nuchter’, reageert ze met een bid- en een hartjes-emoji.

‘Ik dronk teveel’

Chrissy’s fans zijn behoorlijk trots op die prestatie. Het model heeft er namelijk nooit een geheim van gemaakt dat ze in het verleden worstelde met alcohol. ‘Ik dronk simpelweg teveel’, zei ze in een interview met Cosmopolitan in 2017. Op dat moment nam ze ook al even afstand van de drank.

Belachelijk gedrag

‘Ik was eraan gewend om een glas wijn te drinken terwijl ik in haar en make-up zat. Dat glas wijn werd nog een wijntje voor de show begon. En dan ook nog een paar tijdens zo’n awardshow. Daarna voelde ik me slecht omdat ik mezelf belachelijk gedroeg tegenover mensen die ik enorm respecteer. Er bestaat bijna niets zoals dat gevoel. Je voelt je vreselijk. Het staat mij, John of wie dan ook niet goed.’

‘Het klopte niet’

In haar familie komt alcoholmisbruik voor. Daarnaast bestaat er voor Chrissy naar eigen zeggen niet zoiets als één wijntje. ‘Niemand zei er ooit wat van. Ze gingen ervan uit dat het oké was omdat ik me de volgende ochtend altijd prima voelde. In mijn hart wist ik wel dat het niet klopte. Mensen denken dat het leuk en grappig is om een boozy brunch te houden, maar er is meer in het leven dan dat. Ik heb nooit achteraf gedacht: fijn dat ik die boozy brunch heb gehad.’

