Chrissy Teigen is furieus en gaat los op Twitter

Vraag aan Chrissy Teigen waar ze gisteren druk mee is geweest en de kans is groot dat je een geïrriteerde reactie krijgt. De presentatrice heeft 60.000 van haar tweets verwijderd. En dat heeft mede te maken met Jeffrey Esptein en diens Lolita Express.

Chrissy Teigen Lolita Express

Wat hebben Chrissy Teigen en Jeffrey Epstein met elkaar te maken? Nou, niets – zo beweert Chrissy Teigen. Maar trollen van het internet beweren dat Chrissy Teigen een aantal keer met Jeffrey Epstein is meegevlogen naar diens privé-eiland Little St. James. De trollen hebben een fragment uit 2013 opgeduikeld, waarin Chrissy Teigen het heeft over de schattige kinderen uit Todlers & Tiaras. Het fragment is dusdanig in elkaar geplakt dat de trollen het willen doen overkomen dat Chrissy geilt op kleine kinderen. Chrissy Teigen, die vaak met humor terugslaat, kan veel hebben, maar deze beschuldiging ging haar net iets te ver.

60.000 tweets

“Ik heb zojuist 60.000 tweets verwijderd, omdat ik helemaal klaar ben met dit gezeik. Ik kan die bullshit van jullie idioten niet meer aan. Daarbij maak ik me zorgen om mijn familie. Er worden filmpjes uit het verleden opgerakeld, waarin ik over kinderen spreek. Wat sommige mensen doet denken dat ik iets te maken heb met de Jeffrey Epstein zaak. Dit is gewoon ziek, ronduit ziek.”

I actually deleted 60,000 tweets because I cannot fucking STAND you idiots anymore and I’m worried for my family. Finding me talking about toddlers and tiaras in 2013 and thinking you’re some sort of fucking operative. https://t.co/isuEEW56fp — chrissy teigen (@chrissyteigen) July 14, 2020

Die reactie kwam nadat een oplettende volger opmerkte dat Chrissy Teigen ‘wel erg enthousiast aan het deleten was’. Toen een andere volger zich vervolgens afvroeg waarom Chrissy zo in de verdediging schoot, schoot Chrissy opnieuw uit haar slof. “Hier snap ik echt niks van. Dus omdat ik mezelf verdedig, zou ik schuldig zijn aan ‘vieze’ zaakjes? Ik neem aan dat je begrijpt dat je me hiermee voor pedofiel uitmaakt, toch?’’

Overigens goed om te weten: de naam van Chrissy Teigen is nooit teruggevonden op de beruchte passagierslijst van de ‘Lolita Express’, de bijnaam die werd gegeven aan Epstein’s privévliegtuig voor ritjes naar zijn pedofieleneiland.

Goya-bonen

En daar stopte Chrissy’s rant niet. Een post waarin Ivanka Trump reclame maakt voor een blik Goya-bonen valt bij Chrissy totaal in het verkeerde keelgat. “Ik ben deze mensen zo zat en hun onvermoeibare, schaamteloze toewijding aan elke goedkope smart. Ik haat het dat ze het land leiden en ik schaam me ervoor dat ze op dit moment een plek hebben in deze tijd. Sorry dat ik vergeet om nu een grap te maken!”

Die felle tweets van Chrissy Teigen kun je hieronder bekijken.

every time I post food, some q anon loser asks if it contains baby. I’m honestly just gonna start posting things to drive them even more batshit insane. also like, was I on the island, do I eat babies, or just put them on my skin, or am a pedo?? like I’m everything? pick a lane. — chrissy teigen (@chrissyteigen) July 13, 2020

when pedo ghislaine sings like a canary (if she doesn’t die) and we have nothing to do eith this, I know for a fact it won’t go away. They’ll just think of another excuse. It is extremely disheartening. I don’t know how to stop this. i don’t think anyone quite gets it — chrissy teigen (@chrissyteigen) July 14, 2020

had it with anyone who EVER defends this woman or puts her as the “sane” one in this family. what a repulsive trolling of the people. also (in the SEA of illegal shit this family does) is this even ethically ok or legal?? https://t.co/M8GJajHlGS — chrissy teigen (@chrissyteigen) July 15, 2020