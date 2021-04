Chrissy Teigen en hubby John Legend gingen geregeld op dubbeldate met Kim Kardashian en Kanye West. De scheiding van KimYe gooit roet in ’t eten, maar toch snapt het model de keuze van Kim heel goed. Ze staat dan ook volledig achter de realityster, laat ze weten.

Er is nogal wat te doen geweest rondom Kim Kardashian en Kanye West. Zo zou de rapper een affaire hebben gehad met een bekende YouTuber, maar dat bleek pure onzin. Maar die scheiding? Die kwam er toch. De twee wonen apart en zoeken momenteel uit welke regelingen ze met de kinderen treffen. Het volledige proces is te zien in het nieuwste (en laatste!) seizoen van Keeping up with the Kardashians.

Huwelijk redden

Chrissy Teigen en Kim Kardashian zijn goed bevriend. Het voormalig model maakte haar opwachting bij Watch what happens live en kreeg daar allerlei vragen over de scheiding, maar hing- zoals een goede vriendin betaamt – geen vuile was buiten. Ze vertelde kort: ‘Kim gaat wel goed. Ik weet dat ze alles heeft gegeven, en het is eerlijk gezegd jammer dat het niet is gelukt.’

Ze vervolgde: ‘Het is jammer omdat ik zag dat hun relatie wel echt voor altijd was, hun liefde ook. Maar ik weet dat Kim echt haar best heeft gedaan om het huwelijk te redden.’

Begripvol

Toch snapt ze de keuze van Kim heel goed. Een relatie hebben met Kanye West lijkt haar ook vrij lastig, grapte ze tijdens het praatprogramma ‘Iedereen die Kanye kent, weet dat hij vaak zomaar van de aardbol verdwijnt. Het is moeilijk om ooit contact op te nemen met Kanye’, aldus Chrissy.

