Chrissy Teigen is een open boek, maar heeft (misschien juist wel daarom) vaak te maken met haat comments en pesters die vanachter hun laptop commentaar leveren op alles wat ze doet. Dit gaat het model niet in de koude kleren zitten, maar toch blijkt ze zelf ook een online pester te zijn geweest.

In het verleden blijkt Chrissy de Amerikaanse online persoonlijkheid Courtney Stodden overladen te hebben met narigheid. Stodden, die niet-binair is en zij-voornaamwoorden gebruikt, beschuldigde onlangs Teigen, Joy Behar en Courtney Love ervan hen haatdragende berichten op sociale media te sturen, zowel in het openbaar als in via DM’s.

Publiekelijk excuus

Stodden beweerde dat geen van de vrouwen een poging had gedaan om zich te verontschuldigen voor hun vermeende acties, waarop Chrissy Teigen publiekelijk alsnog met de billen bloot is gegaan. Het liefje van John Legend activeerde er zelfs haar Twitteraccount weer voor.

De tekst gaat verder onder de tweets:

Not a lot of people are lucky enough to be held accountable for all their past bullshit in front of the entire world. I’m mortified and sad at who I used to be. I was an insecure, attention seeking troll. I am ashamed and completely embarrassed at my behavior but that… — chrissy teigen (@chrissyteigen) May 12, 2021

is nothing compared to how I made Courtney feel. I have worked so hard to give you guys joy and be beloved and the feeling of letting you down is nearly unbearable, truly. These were not my only mistakes and surely won’t be my last as hard as I try but god I will try!! — chrissy teigen (@chrissyteigen) May 12, 2021

‘Onzekere aandachttrekker’

‘Niet veel mensen hebben het geluk om voor de hele wereld verantwoordelijk te worden gehouden voor al hun stieren uit het verleden. Ik ben gekrenkt en verdrietig over wie ik was: een onzekere, aandachtszoekende pester. En ik schaam me volledig voor mijn gedrag, maar dat is niets vergeleken met hoe ik Courtney zich liet voelen’, aldus Chrissy Teigen.

Tien jaar geleden

Ze vervolgt: ‘Het spijt me zo, Courtney. Ik hoop dat je nu kunt genezen, wetende hoe erg het me spijt. ‘En het spijt me zo dat ik jullie in de steek heb gelaten’, schrijft ze aan haar volgers. ‘Ik zal er voor altijd aan werken om beter te zijn dan 10 jaar geleden, 1 jaar geleden, 6 maanden geleden’ aldus Chrissie Teigen.

De reactie van Courtney laat echter zien dat het lange bericht van Chrissy weinig meer goedmaakt. Op Instagram windt de tv-persoonlijkheid er dan ook geen doekjes om.

View this post on Instagram A post shared by Courtney Stodden (@courtneyastodden)

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Pertnow | Beeld: Getty