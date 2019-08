Chrissy Teigen roept volgers op om niet meer te gaan sporten bij SoulCycle

Wat Club Pelikaan, David Lloyd en RoCycle in Nederland zijn – lees: een tikkie decadente fitnessclubs met luxe, hippe work-outs – zijn Equinox en SoulCycle in de Verenigde Staten van Amerika. En hoe meer mensen sporten hoe beter, zou je denken. Toch roept Chrissy Teigen haar Amerikaanse volgers via Instagram op om hun abonnement bij Equinox en SoulCycle per direct stop te zetten.

En nee, het is niet Chrissy zelf die van de loopband is gevallen in een van de filialen van deze sportclubs. Zij zou er überhaupt nooit een teen binnenzetten, nu ze weet dat de grote baas van beide sportinstituten een benefietavond ter ere van Trump’s aankomende verkiezingscampagne organiseert. Chrissy roept daarom haar volgers op om hun abonnement bij op te zeggen bij zowel Equinox als SoulCycle, want: ‘money talks.’

Dit naar aanleiding van een artikel in The Washington Post waarin werd onthuld dat Stephen Ross, vastgoedmakelaar en investeerder en tevens de eigenaar van Equinox en SoulCycle, een benefietavond voor Trump’s nieuwste verkiezingscampagne organiseert. Tickets voor het event zijn vanaf $100.00 beschikbaar.

everyone who cancels their equinox and soul cycle memberships, meet me at the library. bring weights — christine teigen (@chrissyteigen) August 7, 2019

Chrissy Teigen behoort inmiddels tot een van de Amerikanen die zich fel durft uit te spreken tegen de Republikeinse president. Over SoulCycle twitterde ze: ‘Oh and fuck soulcycle but I thought that way before this anyhow.’ Uiteraard riep het felle standpunt van Chrissy veel reacties op. Maar het kan de vrouw van John Legend niet deren: zij blijft actie voeren tegenover Trump’s beleid.

4. feel extremely less safe https://t.co/KzdZFkyrqT — christine teigen (@chrissyteigen) August 7, 2019

Bron: Twitter, beeld: Instagram