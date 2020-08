Chrissy Teigen betwijfelt echtheid Selling Sunset, Chrishell reageert

Als je het complete nieuwe seizoen Selling Sunset in één weekend uitkeek, verkeer je in goed gezelschap. Chrissy Teigen is ook fan van de makelaarsshow, maar zet wel vraagtekens bij de echtheid van de rijkeluis-makelaardij. Dat ontging sterspeler Chrishell niet.

Want Chrissy vindt het toch wat frappant dat zij, terwijl ze in Los Angeles woont en het budget heeft voor de kasten die de makelaars verkopen, nog nooit van heel The Oppenheim Group heeft gehoord.

Obsessief

‘Ik kijk veel naar huizen in Los Angeles en heb nog nooit een van deze mensen gezien. Lol, net als mijn makelaars, wie ik hier obsessief naar heb gevraagd’, twittert ze. Daarnaast is Chrissy bepaald niet onder de indruk van alle haat en nijd tussen de hooggehakte vrouwen.

I will say, I look at LA real estate a lot and have never seen any of these people lol either have our agents, who I have obsessively asked. — chrissy teigen (@chrissyteigen) August 19, 2020

Sommigen zijn ‘heel erg aardig’

‘Ik vind eigenlijk niemand zo gemeen of gestoord als jullie zeiden? Misschien ben ik eraan gewend omdat ik hier woon? Dit is behoorlijk normaal. Sommigen van hen zelfs heel erg aardig.’ Toch wil ze daar nog wel een nuance aan toevoegen. ‘Misschien ook omdat ik weet dat iedereen op tv een personage speelt. Dat doet iedereen. Jullie zijn ontzettend boos op mensen die gewoon het spelletje meespelen.’

I just watched all of Selling Sunset after watching everyone talk about it for so long! I don’t even think anyone on it is as mean or insane as you guys said? Maybe I’m just so used to it because I live here? This is pretty normal lol some are actually really nice — chrissy teigen (@chrissyteigen) August 19, 2020

Chrishell reageert

Chrishell, een van de meest besproken makelaars van dit seizoen, zag de tweet ook. Natuurlijk was ze uitzinnig dat Chrissy kijkt én reageert ze als een pro. ‘Ahhh, mijn koningin kijkt Selling Sunset! Daarnaast heb ik een gewéldig huis van 2 miljoen dat maandag op de markt komt als je die wil bekijken.’

Ahhhh my 👑 @chrissyteigen watched #SellingSunset 🙌🏽🙏🏼

Also, I have an AMAZING 2m listing hitting the market Monday in Studio City if you want to see it! 😆🙌🏽 https://t.co/KarBy2oHsM — Chrishell (@Chrishell7) August 19, 2020

Chrissy, in verwachting van kind nummer drie, laat dat huis even aan zich voorbij gaan. ‘Net afgelopen week een huis gekocht voor de groeiende familie! Misschien kan de baby in dat huis verblijven.’ Daar is Chrishell het roerend mee eens. ‘Ook een baby heeft eigen ruimte nodig’, grapt de makelaar.

Beeld: Brunopress.