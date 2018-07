Chrissy Teigen showt lichaam na tweede bevalling en maakt enorm statement

In mei heeft Chrissy Teigen haar zoontje Miles ter wereld gebracht, en daarmee is ze de trotse moeder van twee prachtige kinderen. Elf weken later wil ze een statement maken en de aandacht vestigen op ‘normale’ lichamen; dit doet ze door middel van een video van haar eigen lijf na de tweede bevalling.

De vrouw van John Legend heeft het bewegende beeld op Twitter geplaatst, waarbij ze ‘mom bod alert’ schrijft. Dat is niet het enige wat Chrissy met haar volgers wil delen; ze wijdt twee andere tweets aan een krachtige boodschap. ‘Instagram is gestoord’, schrijft ze. ‘Ik vind het geweldig dat mensen ‘killer bodies’ hebben en die vol trots laten zien (dat vind ik echt!), maar ik weet ook hoe makkelijk het is om te vergeten hoe een (bij gebrek aan een beter woord) normaal lichaam eruit ziet wanneer iedereen er belachelijk goed uit lijkt te zien.’

Beter gevoel

Het model vervolgt: ‘Ik noem dit geen zelfvertrouwen, want zover ben ik nog niet. Ik ben nog steeds ontzettend onzeker, maar ik ben blij als ik iemand die dit ziet een beter gevoel over zichzelf kan geven.’

