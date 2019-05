Chrissy Teigen skipt Kanye’s Sunday Service om een doodnormale reden

De Kardashian-Jenner-Westjes hebben sinds kort – naast het selfielicht van hun telefoonhoesjes – ook het andere licht gevonden. Iedere zondag komen ze bij elkaar voor hun zogenoemde Sunday Service, waar ze dansen op gospel beats in de hoop op verlichting. Veel celebs zijn al vereerd met een uitnodiging en hebben staan shinen met hun aanwezigheid, maar Chrissy Teigen heeft zich nog niet laten zien.

De reden? Chrissy is druk zat, John ook, en zondag is de enige dag dat ze thuis zijn met de hele familie. De wil is er, het ontbreekt haar alleen aan tijd. ‘I want to go so badly. We’re just always busy because I feel like Sunday is our only day where John doesn’t have The Voice,’ legt ze uit tegenover de Amerikaanse Cosmopolitan.

Maar áls Chrissy gaat, dan gaan de kids mee. Want inherent aan de Sunday Service zijn inmiddels ook de filmpjes van alle dansende kinderen, met North als absolute koningin.

Sunday Service

In korte tijd is de Sunday Service uitgegroeid tot een van de grootste evenementen in hip Hollywood. Iedere zondag laten Kim, Kourtney, Khloe en vaak ook Kylie en Kendall hun feed weer volstromen met clips van de muzikale bijeenkomst (immers: zonder Instagram geen verlichting, dûh).

De Sunday Service is al bezocht door Katy Perry, Orlando Bloom, Sia, DMX en Tyler the Creator.

Bron: Cosmopolitan, beeld: Getty Images