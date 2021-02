Chrissy Teigen herdenkt doodgeboren zoontje dat dit weekend werd verwacht

Chrissy Teigen stond dit weekend stil bij haar doodgeboren zoontje Jack. Dit weekend zou het zoontje van Chrissy en haar man John Legend geboren worden, maar dat gebeurde in september al na twintig weken.

Op een foto die Teigen op Instagram plaatst is te zien dat ze een armband draagt met daarop de naam Jack. Ook van haar andere kinderen, Luna (4) en Miles (2), draagt ze speciale armbandjes. ‘Vandaag zou je geboren worden’, schrijft het 35-jarige model over Jack. ‘We houden voor altijd van je.’

Hartverscheurende foto’s

Teigen en Legend deelden vorig jaar heftige foto’s na de stilgeboorte. Op een hartverscheurende foto zat ze huilend en kapot op de rand van haar ziekenhuisbed. ‘Aan Jack: het spijt me dat je de eerste momenten van je leven met zoveel complicaties werd geconfronteerd en dat we je niet het huis konden geven dat je nodig had om te overleven. We zullen altijd van je houden’, schreef het model.

Na het verlies van haar derde kindje publiceerde Chrissy Teigen een lange verklaring over de donkere periode waar ze doorheen is gegaan. Op haar eigen website schreef ze dat zij en man John Legend ‘heel dankbaar zijn voor alle steun’.

‘Het was tijd om gedag te zeggen’

In haar verklaring omschreef Chrissy onder andere de aanloop naar de veel te vroege bevalling. ‘Een maand lang lag ik op bed, om maar te proberen om het kleine jongetje naar een ‘veiligere’ plaats te krijgen’, schreef ze. Na de maand bedrust werd Chrissy opgenomen in het ziekenhuis, waar ze meerdere dagen verbleef. ‘Na een paar nachten in het ziekenhuis, vertelde de dokter wat ik al dacht – het was tijd om gedag te zeggen. Hij zou het niet overleven. Mijn moeder, John en ik hielden hem na zijn geboorte vast en namen persoonlijk afscheid van hem. Ik heb de verpleegsters gevraagd of ik zijn handjes en voetjes mocht zien, waarna ik ze eindeloos heb gekust. Ik weet niet hoe lang ik ermee doorging. Het kunnen tien minuten, maar ook een uur zijn.’

‘Openbaar rouwen was moeilijk’

Ook keek Chrissy in de verklaring terug op haar verschillende socialemediaposts tijdens de zwangerschap en de rouw daarna. ‘Het voelt slecht dat ons rouwen openbaar was. Dat kwam omdat ik de blijdschap ook zo openbaar maakte. Ik wilde heel graag ons blije nieuws delen met de wereld’, aldus Chrissy. ‘Het is lastig om daar nu naar te kijken.’

Schrijven om verder te kunnen

Chrissy sloot af met het bedanken van iedereen die haar de ruimte heeft gegeven om te rouwen. De afgelopen weken nam ze een break van sociale media. ‘Ik wist dat ik iets moest schrijven voordat ik weer verder ging met mijn leven. Ik bedank jullie allemaal hiervoor’, sloot Chrissy af. ‘Dank naar ieder persoon die aan ons gedacht heeft en ons lieve berichten heeft gestuurd.’

