Chrissy Teigen is terug op social media en eert doodgeboren zoontje met tattoo

Na een rustpauze van enkele weken is Chrissy Teigen terug op social media. Daar trakteert ze haar volgers op haar Halloween-kostuum, maar toont ze ook een bijzonder eerbetoon aan pas overleden zoontje. Ze heeft een tatoeage met zijn naam Jack laten zetten.

Chrissy Teigen tatoeage van Jack

In een cursief handgeschreven lettertype staat de tattoo van ‘Jack’ vlak naast een eerdere tattoo met de namen van haar man John en hun kinderen Luna en Miles. John heeft zelf bijna dezelfde tattoo, alleen heeft hij de namen Chrissy, Luna en Miles vastgelegd op zijn arm.

Tekst gaat verder onder beeld.

Complicaties

In augustus maakte Chrissy Teigen en John Legend bekend in verwachting te zijn van hun derde kind. Een bijzondere ontdekking, want Chrissy en John hadden niet gedacht nog via de natuurlijke weg zwanger te worden. Maar eind september deden zich er complicaties voor. Chrissy moest zich houden aan strikte bedrust, maar werd niet lang daarna in het ziekenhuis opgenomen vanwege bloedverlies. Uiteindelijk kwam zoontje Jack na slechts twintig weken zwangerschap levenloos ter wereld.

Over de naam voor Jack schreven ze toen: “Eigenlijk beslissen we pas over de naam op het laatste moment maar op de een of andere manier zijn we dit kleine jongetje Jack gaan noemen. Dus hij zal altijd Jack voor ons zijn. Hij heeft zo hard gewerkt om deel uit te maken van ons kleine gezin en dat zal hij voor altijd zijn.”

Naast de bijzondere tatoeage voor Jack deelt Chrissy Teigen ook weer gezellige foto’s op social media zoals we die van haar gewend zijn. Zo zien we dat ze zich voor Halloween verkleedde als een witte zwaan uit Black Swan. Ook typisch Chrissy: ze laat zien dat ze zich (op ironische wijze) stoort aan haar moeder die haar foto komt verstoren.

Tekst gaat verder onder beeld.

Nog mooier is de video die Chrissy deelt van haar vriendin Kimmy Kyees. Zij heeft samen met zes vriendinnen bloed afgestaan ter compensatie voor de zakken bloed die Chrissy heeft gekregen tijdens haar zwangerschap van Jack. ‘Oké, ik heb 4 keer geprobeerd dit te schrijven, maar de tranen waren te veel. Hier gaan we weer, met mijn hart vol warmte en geluk. Mijn vriend @kimmiekyees stuurde me dit met het onderschrift “Ik en 6 van mijn vrienden hebben bloed gedoneerd ter vervanging van de 7 zakken die je in het ziekenhuis hebt gekregen, ter ere van baby Jack. ik hou van je.”