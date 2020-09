Oeps: Chrissy Teigen verklapt per ongeluk geslacht van baby

Chrissy Teigen (34) heeft via een post op sociale media per ongeluk laten weten dat ze in verwachting is van een jongetje. Het model, die al twee kinderen heeft met haar echtgenoot John Legend (41), versprak zich toen ze een filmpje postte over haar aanstaande spruit.

Terwijl Chrissy een video opnam vanuit bed, omdat ze op doktersadvies voorlopig strikte bedrust moet houden, had ze het op een gegeven moment over ‘hem’. En terwijl ze dat uitsprak, sloeg ze meteen een hand voor haar mond omdat ze zich realiseerde dat ze het geslacht van haar baby bekend had gemaakt.

Gender reveal

Het stel maakte het babynieuws op bijzondere wijze bekend in de videoclip van Johns nieuwe single Wild. In de clip van het nummer, waarin de zanger zijn liefde voor de 34-jarige Chrissy zingt, is aan het slot duidelijk een beginnend babybuikje bij het model te zien. Terwijl het koppel met hun kinderen op het strand staat, zoomde de camera in op Chrissy’s buik, die ze liefdevol vasthoudt.

Happy family

John en Chrissy leerden elkaar in 2006 kennen tijdens het filmen van de videoclip Legends hit Stereo en stapten zeven jaar later, in 2013, in het huwelijksbootje. De twee hebben al twee kinderen: dochter Luna (4) en zoon Miles (2).

Dit bericht bekijken op Instagram forever! Een bericht gedeeld door chrissy teigen (@chrissyteigen) op 29 Jul 2020 om 8:35 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief?

Bron: ANP | Beeld: Brunopress