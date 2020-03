In tijden van corona hebben we gelukkig Chrissy Teigen. De presentatrice, die altijd te veel tijd lijkt te hebben, was op zoek naar een krop Romaine-sla. Die sla kon ze niet vinden, en dus nam ze haar volgers mee op haar zoektocht.

Romaine-sla

Die intro verdient iets meer uitleg. Afgelopen maandag had Chrissy een specifieke krop sla nodig: Romaine sla. Die sla was, mede door lokale hamsteraars, nergens te vinden. Daarom vroeg ze aan haar 12,5 miljoen Twittervolgers of die haar aan het onmisbare groene ingrediënt konden helpen. ‘Ik maak een bananenbrood voor degene die Romaine-sla voor mij heeft,’ luidde haar noodkreet. ‘De overdracht zal plaatsvinden op twee meter afstand en we zetten de producten op de grond. Probeer niets te flikken.’

Ruilhandel

En zo kwam Chrissy in contact met Chris Klemens, een YouTuber die vlak bij haar in de buurt woont en maar liefst drie kroppen Romaine-sla op voorraad bleek te hebben. Chrissy sloeg aan het bakken, maar stuitte op een nieuw probleem: manlief John had eigenlijk ook gerekend op een lekker vers bananenbrood. En dus moest Chrissy creatief zijn. Tot grote hilariteit van haar volgers ging ze in onderhandeling met haar slaleverancier, en voegde ze twee stukken taart aan haar bod toe.

De overdracht

Gisteren was het moment van de overdracht eindelijk daar, live te volgen via Twitter. Daar was te zien hoe Chrissy en John hun onderhandelaars, Klemens en een vriend, op een parkeerplaats treffen. Speciaal voor de gelegenheid hadden de YouTubers een speelgoedautootje meegenomen, dat de uitwisseling van de producten wat makkelijker maakte. Chrissy kreeg haar sla, de YouTubers kregen het halve bananenbrood, de stukken taart en een fles wijn.

De uitwisseling op de parkeerplaats.

Chrissy vertelt over de offers die ze heeft moeten maken.

Natuurlijk kon een groepsfoto met gepaste afstand niet uitblijven.

It was so hard not to hug you both 😩 @andrewlowe @ChrisKlemens pic.twitter.com/KpqkCbvld6 — christine teigen (@chrissyteigen) March 25, 2020

