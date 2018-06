Christina Curry doet boekje open over opvoedwijze van haar ouders

Christina Curry was sinds haar negende al vrijwel elk uur van de dag online, waardoor ze zich een leven zonder internet haast niet meer kan voorstellen. Maar ondanks dat het digitale tijdperk erg veel voordelen heeft, kent de 27-jarige ook de negatieve kant van het internet. In haar column Sad Girl Support op Broadly deelt ze haar ervaringen en mensenkennis door andere vrouwen advies te geven.

In haar nieuwste column geeft Christina advies aan iemand die ‘van haar ouders een artiestennaam heeft gekregen in de hoop dat ze ooit beroemd zou worden’, maar inmiddels is ze (bijna) dertig en is haar carrière ver te zoeken.

Volgens Christina moet ze zich vooral niet te veel aantrekken van de verwachtingen van haar ouders. ‘Als je eenmaal een volwassen leeftijd bereikt, is de beste levensles die je maar kunt leren dat je ouders ook maar gewoon mensen zijn. En mensen maken nu eenmaal fouten en hebben niet altijd gelijk.’

‘Mijn vader heeft het spaargeld dat eigenlijk voor mijn studie bestemd was er ooit volledig doorheen gejaagd’

Zelf doet Christina op haar beurt een boekje open over de struggles die ze heeft gehad met de opvoedwijze van haar ouders. ‘Ik kan me nog herinneren hoe mijn ouders me al op jonge leeftijd expliciet het idee gaven dat ik ‘speciaal was’, en de kans groot was dat ik in hun voetsporen zou treden. Dat ik misschien wel naar de universiteit wilde negeerden ze totaal. Mijn vader heeft het spaargeld dat eigenlijk voor mijn studie bestemd was er ooit volledig doorheen gejaagd, door enorme hoeveelheden wiet en een vliegtuig te kopen.’

Door het gevoel dat ze aan een bepaalde standaard moest voldoen, voelde ze zichzelf ‘een mislukkeling’. Tot ze iets totaal anders ging doen. ‘Ik ging aan het werk in een supermarkt en leidde drie jaar lang een leven dat eigenlijk heel normaal was. Uiteindelijk zorgde dat ervoor dat ik me specialer voelde dan ooit.’

Bron: Broadly | Mo Schalkx, Titia Hoogendoorn