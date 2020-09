Christine Quinn pleit nu zelf ook voor een eigen spin-off serie

Je weet het al, maar we zeggen het toch nog maar even: Christine Quinn is de absolute queen van ‘Selling Sunset’. Zonder haar zou het gewoon een serie over poeslieve, conflict vermijdende dames met een stel huizen in Hollywood zijn. Dankzij Christine kunnen we genieten van ongelooflijke outfits, drama en een hoop sass. Dat beseft ook Christine, die nu haar eigen spin-off van de serie wil.

Dat zegt de queen herself in een interview met de Britse Vogue (want ja, zo legit is ze blijkbaar). ‘Een spin-off solo lijkt me een geweldig idee, want ik wil niet langer het scherm delen met die vijf andere bitches – I’m done. Geef me gewoon mijn eigen show’, aldus de queen, uhm, we bedoelden Quinn.

Side job

In het interview verklapt Christine ook dat ze, naast de gewenste spin-off en haar baan bij The Oppenheim Group, bezig is met een nieuw carrièrepad. ‘Vastgoed zal altijd een onderdeel van mijn even blijven, want ik hou ervan en het is iets dat je op eigen kracht kunt doen. Maar de nieuwe business die ik opstart zal meer om mij, mijn branding en mijn verbal identity draaien.’

Wat deze business concreet inhoudt, laat ze in het midden – “the details are to be confirmed” – maar ze verklapt alvast dat inclusiviteit en diversiteit hoog in het vaandel staan. “Inclusiviteit en diversiteit zijn belangrijk voor mij, dus ik wil werken aan al die aspecten die bij het hebben van een bedrijf horen voordat ik iets de wereld in gooi.”

Misschien is de meest verrassende openbaring van het interview met Vogue wel dat ze binnenkort kinderen wil. ‘Binnen nu en een jaar wil ik kinderen. Stel je eens voor, allemaal kleine Christines die rond huppelen?’