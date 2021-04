Law & Order-acteur Christopher Meloni reageert gevat op viral billenfoto

Misschien heb je afgelopen een break van je telefoon genomen (good for you), maar anders kon je er bijna niet omheen: de billen van Law & Order-acteur Christopher Meloni waren overal.

Journalist Peter Hess deelde een foto die een buurman in de Facebook-groep van hun buurt had gezet. Op de foto is te zien hoe de acteurs druk waren met opnames in Park Slope, maar Hess zag iets heel anders. Namelijk: de imposante bilpartij van Christopher Meloni. Hij wilde zijn twittervolgers die juicy meloni’s niet onthouden en deelde de foto van zijn buurman.

SVU is filming in park slope this week and someone in the neighborhood facebook group posted this photo of chris meloni 🥵 pic.twitter.com/A2fAENk05u — peter hess (@PeterNHess) April 7, 2021

Special Thicctims Unit

Toen had hij waarschijnlijk nog niet voorzien dat de bewuste foto viral zou gaan. Of beter gezegd: Meloni’s bilpartij ging viral. Inmiddels heeft de foto meer dan 28.000 likes. Onder de tweet regende het naast bewonderende berichten ook aan grappen. ‘Law & Order: Special Thicctims Unit’, ‘Wat gebeurt hier in het meloenengedeelte van de supermarkt’ en ‘Oké, op dit punt weet hij waar hij mee bezig is’.

Grote taart

Uiteindelijk meldde Meloni zichzelf ook nadat iemand hem direct aansprak op Twitter. ‘Kun je uitleggen waarom je zoveel cake hebt???’, waarschijnlijk niet ervan uitgaand dat de acteur daadwerkelijk zou reageren. Die reactie had overigens niet beter kunnen zijn. ‘Sure. Grote verjaardag (60), grote jongen (90 kilo), grote taart.’ En wie jarig is…

Sure- big birthday(60), big boy(200 lbs), big cake https://t.co/lmkZ5JKFWe — Chris Meloni (@Chris_Meloni) April 8, 2021

