Ciao! Voor 1 euro koop je een huis in dit fantastische Italiaanse dorpje

Inpakken en wegwezen. Eerlijk: hoe vaak gaat die gedachte de laatste tijd niet door ons hoofd… Heeft Italië je voorkeur (I mean spaghetti) en heb je een kleine portemonnee? Voor 1 euro koop je een huis in het Italiaanse dorpje Castiglione di Sicilia. Arrivederci!

Oké, we moeten wel realistisch blijven. De huizen zijn vánaf 1 euro te koop. En dan koop je ook wel echt een soort van bouwval, zeg maar. Waar een hele hoop aan gedaan moet worden. Zeg maar gerust: project. Je moet dus echt gegarandeerd wel een typetje Bob de Bouwer zijn (of er eentje hebben). Met een gevalletje: Help Mijn Man is Klusser, gaat het hem helaasch niet worden.

Erfgoed redden

De burgemeester Antonino Camarda vertelt aan CNN waarom de prijs zo krankzinnig laag ligt. ‘We hebben een gigantische hoeveelheid erfgoed te redden. In de loop van de tijd zijn er te veel mensen vertrokken, waardoor veel pittoreske huizen leegstaan’, aldus de burgemeester. Zo’n 900 huizen van 1 euro worden er komende tijd geveild. Ga je voor een woning die beter in z’n jasje zit, dan betaal je 4000 tot 5000 euro. Das dan weer jammer! Maar nog steeds niet duur, gelukkig. Met deze foto’s kan je alvast de sfeer proeven van Castiglione di Sicilia.

Aan de Etna

De ligging is trouwens amazing. Castiglione di Sicilia ligt aan de voet van de Etna (de vulkaan) op het eiland Sicilië. Een kleine driekwartier lopen en je staat op het zandstrand, aan de Ionische Zee. Het aantal inwoners is flink uitgedund. Vroeger telde het dorp 14.000 mensen, nu telt Castiglione di Sicilia slechts 3000 inwoners.

