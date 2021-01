Baanbrekende actrice Cicely Tyson op 96-jarige leeftijd overleden

Cicely Tyson is op 96-jarige leeftijd overleden. De Amerikaanse actrice schreef geschiedenis toen ze in 2018 als eerste zwarte vrouw genomineerd werd voor een Oscar, en speelde meer dan 60 jaar in films, series en theaterproducties.

Tyson werd ontdekt door een fotograaf voor het tijdschrift Ebony en werd een populair fotomodel. Haar eerste acteerrol was in de NBC-serie ‘Frontiers of Faith’ in 1951, waarna vele grote rollen volgden.

Carrière Cicely Tyson

Cicely Tyson heeft een indrukwekkende carrière. Ze speelde rollen in grote films als ‘The help’, ‘Why did I get married too’, ‘Diary of a mad black woman’ en ‘How to get away with murderer’. Meer dan zestig jaar was ze actrice, en tot aan haar overlijden stopte ze niet met acteren.

Ze was voornamelijk bekend door haar geweldige rollen als veerkrachtige, empowering zwarte vrouw. Voor haar acteerprestaties in de film ‘Sounder’ in 1973, werd ze genomineerd voor een Oscar. Dit was een belangrijk moment in de geschiedenis, aangezien zij de eerste zwarte vrouw met een nominatie was. Ook won ze meerdere Emmy Awards, onder andere twee (!) voor haar rol in ‘The Autobiography of Miss Jane Pittman’.

Belangrijke kwesties

In eerdere interview vertelde Cicely dat ze tijdens haar carrière specifieke keuzes heeft gemaakt om sociale kwesties aan te pakken die belangrijk voor haar waren, zoals ras en geslacht. ‘Ik realiseerde me al heel vroeg toen ik bepaalde vragen kreeg of op een bepaalde manier werd behandeld dat ik mijn carrière moest gebruiken om die problemen aan te pakken’, vertelde ze in 2016.

Net voor haar overlijden sprak Cicely zich in een interview aan People uit over haar toekomstdroom voor de acteerwereld. ‘Het is geweldig om te bedenken dat ik straks plaats maak voor iemand anders’, aldus de actrice. She will be missed.

So saddened to hear my friend #CicelyTyson has passed-one of the most profound, talented, & celebrated actors in the industry. She was a serious actor, beautiful & spiritual woman who had unlocked the key to longevity in the way she lived her life. Forever all my love & respect. pic.twitter.com/iMJTQLOaIr — Maxine Waters (@RepMaxineWaters) January 29, 2021

She was an extraordinary person. And this is an extraordinary loss. She had so much to teach. And I still have so much to learn. I am grateful for every moment. Her power and grace will be with us forever. #cicelytyson https://t.co/RNYkGiooPD pic.twitter.com/b4wMKK1FVj — shonda rhimes (@shondarhimes) January 29, 2021

