Op vakantie naar Cinque Terre? Laat je slippers dan maar thuis

Staat er deze zomer een tripje naar Italië op de planning? En dan in het bijzonder naar de vijf dorpjes van Cinque Terre? Dan kun je beter je slippers thuis laten. Het luchtige schoeisel kan je namelijk flink wat geld kosten!

De Italiaanse media laat weten dat het rondlopen op slippers in het Nationaal park je wel 50 tot 2.500 euro (!) kan kosten. Gewoon een stel gympen aan dus; en die kun je ook wel gebruiken als je van dorp tot dorp wilt gaan lopen. En laat deze lange wandeling nu ook precies de reden zijn dat de regel is ingevoerd.

Verwondingen

Want wanneer je eigenwijs met slippers het heuvelachtige wandelpad probeert af te leggen, is er niet alleen een grote kans dat je jezelf tegen gaat komen, het levert je ook flink wat blaren op. En daar was de regio helemaal klaar mee. De verwondingen zijn namelijk niet alleen vervelend voor jezelf, maar ook vooral voor het park. Helikopters moesten ingeschakeld worden om mensen over te brengen naar het ziekenhuis. Parkdirecteur Patrizio Scarpellini laat daarom weten aan verschillende Italiaanse media dat er nu een boete staat op het dragen van flipflops. Dus hop, trek die bergschoenen aan en je loopt fluitend door het prachtige landschap.

Bron: Het Nieuwsblad | Beeld: iStock