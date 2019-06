Claudia de Breij brengt lied uit voor Oranje Leeuwinnen

Woensdag spelen de Oranje Leeuwinnen hun eerste wedstrijd voor het WK, en dat vráágt natuurlijk om een strijdlied. In mei kwamen Jan Smit en John de Bever al met het nummer Wij zijn Nederland op de proppen, en nu komt ook Claudia de Breij met een aanmoedigend lied.

Claudia de Breij introduceert het zelfgeschreven nummer Zie die Leeuwinnen vandaag voor het publiek. De cabaretière zong het nummer voor het eerst tijdens een peptalk die zij vorige week voor het team hield bij de KNVB in Zeist. Vanwege de enthousiaste reacties, heeft ze besloten het lied in de studio op te nemen.

Live optreden

Waarschijnlijk verschijnt Zie die Leeuwinnen vandaag op Spotify en YouTube. Vrijdagavond zal Claudia het lied samen met haar band en een achtergrondkoor voor het eerst ‘publiekelijk’ uitvoeren in het tv-programma M. Een eerste fragment was donderdagochtend te horen in het programma Jan-Willem Start op! op NPO Radio 2.

Trots

‘Het nummer is ontstaan in een spontane opwelling’, aldus Claudia in de radioshow. ‘Ik liep al langer met het idee in mijn hoofd. Maar voor die peptalk in Zeist heb ik het uitgewerkt. Ik ben heel trots dat het team het lied gelijk heeft omarmd als hún nummer; de demo die we hebben gemaakt, staat ook al op de playlist voor hun kleedkamer. Succesvoller kan het lied voor mij eigenlijk niet meer worden.’

Het WK-vrouwenvoetbal in Frankrijk gaat vrijdag van start. Oranje speelt de eerste wedstrijd op 11 juni tegen Nieuw-Zeeland.

Bron en beeld: ANP

