Je kunt er niet meer omheen. Op YouTube wemelt het van de schoonmaakfilmpjes. Cleanfluencers zijn officieel een ding tegenwoordig. Deze nieuwe categorie social media-goeroe is uit Amerika over komen waaien en heeft – eh hoe bestaat het? – een gigantische liefde voor schoonmaken.

Cleanfluencers laten in een timelapse-video aan je zien hoe ze hun huis schoonmaken. Maar daarnaast geven ze ook uitleg hoe je bepaalde attributen moet soppen of geven tips over hun favoriete schoonmaakmiddelen.

Cleanfluencing

Hoewel deze cleanfluencers vooral in Amerika erg populair zijn, hebben wij er in Nederland ook een paar. Lucinda, online bekend als Vicina Lucinda, is een van hen. ‘Ik hou heel erg van schoonmaken, dat heb ik eigenlijk altijd al gedaan’, vertelde ze eerder aan Editie NL. Ze begon zichzelf al in 2014 poetsend te filmen voor haar ‘clean with me’-filmpjes. Ze kreeg reacties vanuit de hele wereld. Ze verdient er nu nog maar een paar tientjes per maand mee, maar ze krijgt er in razend tempo weer volgers bij. ‘Het is een soort schoonmaaktherapie. We houden allemaal van orde en structuur. In een video ziet schoonmaken er bijna leuk uit, waardoor mensen geïnspireerd raken om het zelf te doen.’