‘Cloudhacker’ van naaktbeelden BN’ers krijgt celstraf

De hacker die zich jarenlang bezig hield met het hacken van vele privégegevens van onder meer BN’ers, is nu veroordeeld tot twee jaar celstraf.

Onder anderen vlogster Laura Ponticorvo en oud-hockeyinternational Fatima Moreira de Melo werden slachtoffer van Mitchell van der K, oftewel de ‘cloudhacker’.

Naaktfoto’s

De hacker en voormalig lokale VVD-politicus drong onder meer de accounts binnen van bekende Nederlanders. Hier ging hij op zoek naar seksueel getinte films en foto’s. Een deel van het gepikte materiaal publiceerde hij op het internet.

Tegen Van der K. was drie jaar cel geëist. De rechtbank in Haarlem heeft hem nu veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan acht maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. Volgens de rechtbank staat vast dat de 35-jarige man uit Almere verspreid over enkele jaren iCloud-, chat- en mailaccounts hackte en daarnaast pogingen ondernam andere accounts binnen te dringen.

Aangifte

In totaal deden 43 mensen aangifte tegen de cloudhacker. In de meeste gevallen gaat het om vrouwen die bekend zijn van televisie en sport, maar ook om ex-collega’s of bekenden uit de familie van de verdachte. In de woning van de man werden vervolgens gegevensdragers gevonden, waarop software stond waarmee onder andere wachtwoorden gekraakt kunnen worden.

Het is volgens de rechtbank bewezen dat hij pikant materiaal van zijn slachtoffers verspreidde, maar hij zou de beelden niet zelf op internet hebben gezet. Sommige slachtoffers zouden nog steeds last hebben van psychische problemen.

