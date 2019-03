As if! Cast van legendarische Clueless-film houdt reünie – en dat is heel leuk om te zien

Voordat er Mean Girls, Easy A, Bring it on en To all the boys I’ve loved before waren, was er Clueless. De highschool movie over een snobschool in Beverly Hills was de grote hit uit 1995. Nu, 24 jaar later, is Clueless uitgegroeid tot cultsymbool, laat de modewereld zich nog steeds inspireren door de kledingstijl van Cher en Dionne en vond de cast het hoog tijd om elkaar weer eens te ontmoeten.

Maar liefst vier van de oorspronkelijke castleden van Clueless kwamen afgelopen weekend bij elkaar voor een mini-reünie. Alicia Stone – ons allen beter bekend als Cher Horowitz – kwam samen met Breckin Meyer (hij speelde Travis Birkenstock), Paul Rudd (hij speelde Josh Lucas) en Donald Faison (Murray Duvall) samen tijdens het Comic & Entertainment Expo event in Chicago.

Picture or it didn’t happen

View this post on Instagram We. Have. No. Clue. A post shared by Breckin Meyer (@breckinmeyer) on Mar 23, 2019 at 12:09pm PDT

Die gezellige bijeenkomst leidde uiteraard tot een gezellige foto. Bijschrift: ‘We. Have. No. Clue.’ Grote afwezige op de foto is Stacey Dash, die in de film Cher’s beste vriendin Dionne Davenport speelde. En ook Brittany Murphy, die in de film de nieuwkomer Tai Frasier speelde, ontbreekt. Zij overleed in 2009 op 32-jarige leeftijd aan de gevolgen van een longontsteking.

Clueless 2.0

Afgelopen oktober werd bekend dat filmstudio Paramount een remake van de succesfilm gaat maken. Een van de schrijvers schreef ook mee aan de film Girls Trip en een andere schrijver schreef mee aan de Netflix-serie Glow. Je raadt het al, dat belooft veel goeds.

De film uit de jaren 90 betekende de doorbraak voor een aantal sterspelers: Alicia Silverstone wordt vandaag de dag nog steeds geroemd om haar rol. Ook Paul Rudd, Jeremy Sisto en Brittany Murphy vestigden hun naam hiermee.

Lees ook:

Van klassieker tot kaskraker: de 7 beste high school-films op Netflix

Bron: Instagram, beeld: Clueless, IMDB