Pak die tissues er maar bij: dit zijn de mooiste kerstreclames van 2020

Ieder jaar is het weer wachten op de kerstreclame van John Lewis. Verrassend genoeg is die feestelijke reclame van het Britse warenhuis nog nergens te bespeuren, maar gelukkig is daar Coca Cola. Het frisdrankenhuis heeft zichzelf overtroffen met de kerstreclame van dit jaar en de boodschap is duidelijk: geef dit jaar alleen iets dat jíj kunt geven. Dit zijn de mooiste kerstreclames van 2020.

Kerstreclame 2020 Coca Cola

Hoewel de kerstreclame van 2020 van Coca Cola krap drie minuten duurt, lijkt het alsof je naar een avonturenfilm van blockbusterformaat kijkt. Het verhaal is simpel: vader verlaat huis, haard en kind om te werken op een booreiland. Vlak voordat hij in zijn truck stapt, stopt zijn dochter hem een enveloppe voor de Kerstman toe. Die enveloppe wil de vader heel graag op de post doen, maar onderweg krijgt hij veel pech. Na heel wat avonturen komt hij, mét enveloppe, aan bij het huis van de Kerstman – die niet thuis is vanwege Kerstmis. Wat kan de vader nu nog doen om de kerstwens van zijn dochter in vervulling te laten gaan…?

Mysterieuze mythe

Over de Kerstman en Coca Cola bestaat een bijzondere mythe. Zo zou het Coco Cola zijn geweest die de Kerstman heeft verzonnen – daarom dat de Kerstman dezelfde kleuren draagt als de merkkleuren van de suikerhoudende koolzuurhoudende frisdrank. Maar daar zit slechts een gedeeltelijke waarheid in. Op de website van Coca Cola Nderland is zelfs een officieel statement geformuleerd: ‘Er zijn eeuwenoude illustraties van de Kerstman waarin hij afwisselend een rood, groen of geel pak draagt. Zijn uiterlijk is door de jaren heen ook veranderd: van kabouter en elf tot angstaanjagende gnoom.’

Tekst gaat verder onder afbeelding.

‘In 1931 gaf Coca-Cola de reclametekenaar Haddon Sundblom de opdracht de Kerstman opnieuw vorm te geven. Een goede vriend van Sundblom, Lou Prentice, stond model voor de Kerstman. Sundblom tekende een warme, gezellige Kerstman met een witte baard en een rood-wit pak.’

‘Zijn wereldwijde bekendheid heeft de Kerstman voor een groot deel te danken aan het feit dat Coca-Cola hem vanaf 1931 is gaan gebruiken in haar kerstreclame. Ieder jaar ontwikkelt Coca-Cola een bijzondere campagne om de magische sfeer van kerst over de hele wereld te verspreiden. De Kerstman zoals Sundblom hem in 1931 tekende speelt daarin nog steeds de hoofdrol.’

Zodoende dus dat veel mensen denken dat de Kerstman slechts een marketingtruc van Coca Cola is. Gelukkig bestaat hij echt!

From our family to yours

Naast de kerstreclame van Coca Cola kun je ook alvast genieten van de kerstreclame van Disney. Een echte tranentrekker, kunnen we uit ervaring vaststellen. In de korte film van drie minuten zien we hoe een kleindochter haar oma probeert op te beuren. Want, zo vertelt Disney, ‘terwijl tijden veranderen en mensen groeien, zorgen geliefde familietradities voor levenslange herinneringen die generaties overgaan en ons bij elkaar houden, vooral tijdens de feestdagen.’

Dit artikel wordt later nog aangevuld met de reclame van John Lewis. Heb jij een suggestie die niet mag ontbreken? Laat het ons weten!