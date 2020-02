VIVA’s Vijf: 5 cocktailbars die zeker een bezoekje waard zijn

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: 5 cocktailbars die zeker een bezoekje waard zijn.

Super Lyan

Vorig jaar april opende cocktailbar Super Lyan haar deuren in Amsterdam. De casual cocktailbar met het optimistische jaren ’50 design bestaat uit twee verbonden ruimtes; de Super Lyan Living Room en de Super Lyan Bar. Ook worden er cocktails geserveerd vanuit een tap en elke vrijdag Super Friday organiseren ze ‘vrijmibo’ met 00’s Hip Hop DJ en de eerste cocktail is van het huis. Bekijk hier de website.

Amehoela

In deze bar midden in het centrum van Rotterdam shaken ze heerlijke cocktails. De Pornstar Martini is een aanrader en de menukaart staat vol met Latijns-Amerikaanse streetfoodgerechtjes. Zeker een bezoekje waard dus, bekijk hier de website.

Tales & Spirits

Deze Amsterdamse bar is voor het tweede jaar op rij op The World’s 50 Best Bars-lijst beland, dus ja, reken maar dat ze hier een cocktailtje kunnen shaken. Bekijk hier de website.

Oche

Oche opent op 4 maart en heeft op Amsterdam geïnspireerde cocktails die specifiek bij het menu passen, maar ook een uitgebreide bier- en wijnkaart, waarbij het bier zichzelf tapt tot perfectie. Samen met een prachtig ontworpen ruimte aan het centrale Rembrandtplein zal Oche een unieke toevoeging zijn aan het Amsterdamse horecaleven. Het is een perfecte plek voor een avond met vrienden, maar ook voor personeelsuitjes, feestjes of een gezellige borrel. Bekijk hier de website

Behind bars

als je ooit in de omgeving van Utrecht bent ga dan vooral naar Behind bars. Je vind hier cocktails die met precisie gemaakt waardoor je ze lekker snel weg kan drinken. En als je benieuwd ben naar hoe ze gemaakt worden kun je een gezellig workshop volgen Bekijk hier de website .