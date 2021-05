Houd je vast: code geel voor stormachtig weer vandaag

Zorg maar dat je een beetje stevig in je schoenen staat vandaag: er geldt namelijk code geel voor het stormachtige weer. En dat heeft vooral te maken met de harde wind van vandaag. De waarschuwing voor code geel vanuit het KNMI zal tot 18 uur vanavond duren.

Windstoten

Vandaag zul je vooral last hebben van flinke windstoten, die wel tot 75 kilometer per uur kunnen voorkomen. Langs de kust is dat nog een tikkie erger: daar zijn ze tot wel 90 kilometer per uur. En dat is nog niet eens alles, want er wordt ook flink wat regen verwacht voor vandaag. Zet die pet dus maar extra strak op je hoofd als je écht naar buiten moet vandaag.

Het is slim om vandaag niet voor een al te luchtige outfit te kiezen, het wordt tenslotte slechts tussen de 8 en 10 graden door het hele land.

Dodenherdenking

Vanavond tijdens Dodenherdenking zullen de vlaggen flink wapperen, want ook dan wordt er nog wind verwacht. Ben je van plan om buiten te zijn tijdens dit moment om 20.00 uur, kleed je dan extra warm aan. De gevoelstemperatuur ligt dan slechts tussen de 3 en 5 graden.

Bevrijdingsdag

Ook morgen tijdens bevrijdingsdag zal het nog fris aanvoelen, maar in de middag zal de temperatuur rond de 15 tot 18 graden liggen. De kans is groot dat er flink wat regen zal vallen.

Bron: Weeronline | Beeld: Getty Images