Al maanden is hij afwezig op zowel radio, televisie als op social media, maar nu laat Coen Swijnenberg van zich horen. De 538-dj zit sinds november thuis met een burn-out, maar hij heeft goed nieuws. “Ik ben er nog niet, maar ik wil dit vast met jullie delen.”

Energie keert terug voor Coen Swijnenberg

“Het gaat met mij gelukkig de goede kant op”, schrijft hij. “Dat voelt als een behoorlijke opluchting eerlijk gezegd, want deze winter is ronduit klote geweest. Ook met de leukste baan van de wereld kun je in een burn-out terechtkomen, blijkt maar weer. Gelukkig begint de energie terug te komen en ben ik in staat om weer wat te ondernemen en te genieten.”

Coen en Sander Show weer in zicht?

De 538-dj voegt daar meteen aan toe dat hij “er nog niet is. Maar ik wil dit vast met jullie delen. De komende tijd ga ik weer wat dingen oppakken. Verwacht me nog niet meteen voor de microfoon van de Coen en Sander Show, maar ik ben onderweg. Het kriebelt in elk geval weer om radio te gaan maken. Stapje voor stapje richting de 538-studio naast Sander.

Dank voor alle lieve woorden

De dj bedankt alle luisteraars en “andere aardige mensen” voor de vele lieve reacties en woorden die hij de laatste maanden heeft ontvangen. “Bijzonder om van mensen die ik niet ken mooie woorden te ontvangen. Dat heeft me heel goed gedaan. Dankjewel daarvoor!” Bij de foto, waarop te zien is hoe Sander met zijn hondje geniet van een boswandeling, sluit hij positief af: “The only way is up! Take care in deze rare tijd. X Coen.”