Daar zijn ze dan: foto opgedoken van complete nieuwe cast Gossip Girl

Ergens tussen ‘Sex and the City’ en ‘Emily in Paris’ in was daar ‘Gossip Girl’: de serie met exorbitante rijke tieners die in exorbitante outfits een ingewikkeld leven leiden. We schreven al dat een reboot aanstaande is, maar nu is dan ook de complete cast van de serie bekendgemaakt.

De acteurs vleiden zich neer op de trappen voor het MET museum voor een castfoto. En die foto stelt qua preppy outfits niet teleur: we zien tweedjasjes, loafers, stropdassen en donkerblauwe colberts.

Diverser plaatje

We spotten ook twee mannen die eng veel overeenkomsten vertonen met Dan Humphrey en Chuck Bass. Dat zijn Thomas Doherty en Adam Chanler-Berat. Wie precies wie speelt, is nog niet duidelijk. Wel weten we al dat Emily Alyn Lind een soort Serena Vanderwoodsen speelt. Andere namen van de vaste cast zijn Whitney Peak, Eli Brown, Jonathan Fernandez, Jason Gotay, Tavi Gevinson en Zion Moreno.

Goed nieuws: de makers kondigen aan dat de nieuwe Gossip Girl een veel diverser plaatje neerzet. In de nieuwe variant is er (eindelijk) meer ruimte voor mensen van kleur en komt ook de LGBTQ+ gemeenschap aan bod. ‘Ik was de enige homoseksuele schrijver in die tijd. Zelfs toen ik naar een privéschool in New York ging in de jaren negentig, was de school zeker geen weerspiegeling van wat je ziet in Gossip Girl. Dus deze keer zijn hoofdpersonages ook niet-wit’, zegt schrijver Joshua Safran.

De serie is naar verwachting ‘ergens’ in 2021 te zien op HBO.

Bron: Variety | Beeld: Brunopress