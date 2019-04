Complotdenkers opgelet: er is een Nederlandse apocalyptische tv-serie in de maak

Wat als de stroom uitvalt… en niet meer aangaat? Of we zomaar 150 jaar terug in de tijd worden geworpen? Hoe moeten we dan overleven? Kúnnen we überhaupt overleven zonder basisvoorzieningen? In een nieuwe tv-serie komen dit soort vragen aan bod.

Jeroen van Koningsbrugge en Beau van Erven Dorens werken samen aan een apocalyptische tv-serie. Dat heeft producent Pupkin donderdag bekendgemaakt. De serie, die de werktitel SOLO heeft, gaat uit tien afleveringen bestaan.

SOLO

De serie vertelt het verhaal over Mark, een Amsterdamse webdesigner, die als een van de weinigen is voorbereid als in heel Europa de stroom uitvalt. Hij begint daarna een missie om zijn zoontje, die bij zijn ex zit, veilig te stellen.

Opvallend interview

Wie het interview met Jeroen van Koningsbrugge in Volkskrant Magazine heeft gelezen, zal het niet verbazen dat hij een van de makers van de nieuwe tv-serie is. In het blad deed hij opvallende uitspraken over het einde der tijden en doemdenkers. Zo vertelde de tv-maker dat hij een enorme voorraad gevriesdroogd eten in huis heeft dat 35 jaar lang goed blijft om voorbereid te zijn op het einde der tijden.

Jeroen en Beau

Jeroen zegt ruim negen jaar research naar het onderwerp te hebben gedaan als ‘nieuwsgierig acteur’. ‘Ik ben gefascineerd door mensen die vragen durven stellen bij wat we als algemene waarheid aangenomen hebben. Mensen die niet alles geloven wat er geschreven staat.’

Beau droomt naar eigen zeggen al jaren van een Nederlandse serie over de apocalyps. ‘We hebben in Nederland tegenwoordig genoeg technische kennis in huis om dat heel mooi in beeld te brengen. Ik zie dijken doorbreken, een land onder water, anarchie en een held met een mes tussen zijn tanden.’

Wanneer en waar de serie te zien zal zijn, is nog niet bekend.

Bron: ANP, Pupkin