Tupac is nog in leven en woont op Cuba. Avril Lavigne is al een hele tijd overleden maar vervangen door een look-a-like. In de Bermuda-driehoek verdwijnen vliegtuigen als sneeuw voor de zon en de maanlanding is in scène gezet. Yup, de wereld kent genoeg complottheorieën. Sarah Jessica Parker doet mee en slingert háár Sex and the City-complottheorie de wereld in.

Voordat je verder leest: het zou zomaar kunnen dat je hierna nooit meer hetzelfde kijkt naar Sex and the City. Echt, met deze Sex and the City Complottheorie is niets meer hetzelfde.

Dat gezegd hebbende, in een interview met een Australische nieuwssite deed SJP een opvallende uitspraak over de iconische serie waar ze zes seizoenen en twee films lang in schitterde. In die serie was te zien hoe Sarah als Carrie samen met haar beste vriendinnen Miranda (Cynthia Nixon), Charlotte (Kirstin Davis) en Samantha (Kim Cattrall) een leven vol glamour in New York leidde.

Máár: bestonden Miranda, Charlotte en Samantha wel echt?!

Complottheorie Sex and the City

Ze legt uit: ‘Soms denk ik dat we niet eens weten of Samantha, Miranda en Charlotte echt waren. Soms wil ik, hmmm, gewoon met mezelf rotzooien. Denk er maar eens over na: heeft Carrie haar vriendinnen verzonnen? Ze vertelt elke week een verhaal. Haar verhaal. Met haar standpunt, het is bijna altijd haar standpunt. ‘

Sorry, what?

Haar redenering? In het laatste seizoen van de show verhuisde Carrie naar Parijs om een relatie aan te gaan met kunstenaar Aleksandr Petrovsky. Daarbij was het belangrijkste dat ze haar laptop achterliet in New York, waarvan ze beweerde dat de laptop haar ‘navelstreng’ met haar vriendinnen was. ‘Denk er even over na, het zou kunnen toch?’, zegt Sarah Jessica Parker.

Ze voegde eraan toe: ‘Deze vriendschappen, echt of niet echt, zoals beschreven, waren meer dan alleen lol en plezier. Miranda, Charlotte en Samantha waren meer dan een verbinding en meer dan een manier van relateren. Ze waren een noodzaak.’

Carrie en Sarah Jessica Parker: totaal verschillend

In 2015 gaf Parker toe dat ze in een enkel opzicht op Carrie lijkt. Het is dus eigenlijk niet zo gek at ze de show niet zo realistisch vindt. ‘Ik denk dat het leven van Carrie niet veel lijkt op mijn eigen leven,’ zei ze destijds tegen E! Nieuws. ‘Onze keuzes waren zo radicaal anders. Er zijn bepaalde soorten pijlers die fundamenteel verschillen. Ik hou van kleding, maar ik heb geen een koortsachtige relatie met mode zoals die ze heeft. ‘

We’re lost.

Bron: News.au.com | Beeld: SATC