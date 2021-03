Contactverbod of niet: Lars uit ‘MAFS’ laat weten hoe het zit

Monique vertelde eerder nog openhartig over de ‘nieuwe vriendin’ van Aron in een interview. Toch zou dat zomaar de laatste snipper nieuws in de media kunnen zijn vanuit de deelnemers. In de nieuwste Shownieuws Podcast is namelijk te horen dat de kandidaten uit MAFS een contactverbod opgelegd hebben gekregen.

Want hoewel Mick eerst nog gezellig zijn verhaal mocht doen, was er in de laatste aflevering geen gast uit het populaire trouwprogramma. ‘Ze willen of mogen niet meer, RTL heeft alle poorten hermetisch afgesloten’, aldus Bart Ettekoven.

Contactverbod MAFS

Een contactverbod dus, maar het klinkt allemaal weer heftiger dan het is. Zo heeft Monique natuurlijk gewoon een interview gegeven en ook niemand minder dan Lars nuanceert de boel een beetje. Op zijn eigen Instagram legt de politieagent uit hoe het nu zit.

Eigen keuze

Hij deelt een screenshot van het artikel en laat weten: ‘Mensen, ik heb geen contactverbod met de media. Maar na het avontuur gaat het leven door en moet er ook gewoon geleefd en gewerkt worden. Vooruit kijken is veel belangrijker.’ Het zou dan ook de eigen keuze van Lars zijn om niet langer met de pers te praten.

Andere kandidaten

Hoe het met de andere kandidaten zit, is natuurlijk maar de vraag. Wel is duidelijk dat het tussen Lars en Lizzy niet meer goed gaat komen. De Brabantse deed namelijk nogal opvallende uitspraken over hun seksleven, iets waar de politieagent duidelijk niet van gediend was. Hij noemde haar actie ‘respectloos’ en bovendien tegen de regels in. De kandidaten mogen zich namelijk niet uitlaten over hun weken samen.

