Contradictie ten voeten uit: freakshakes en stroopwafels, maar flesjes water zijn not done

Misschien moeten wij ons als millennials eens achter de oren krabben. Want aan de ene kant zitten we volop in de gezonde en vegan groene happen, maar is over de top voedsel dat al gauw de 1000 calorieën aantikt ook hartstikke hip. O ja, en we eten het soms niet eens op. We maken er een foto van en kieperen de rest in een prullenbak. En dat terwijl het aantal mensen op de wereld dat niet (genoeg) te eten heeft dagelijks groeit.

Misschien was het een antwoord op alle verantwoorde groene smooties en salades die we de afgelopen jaren door influencers voorgeschoteld kregen. Hadden we door al het groenvoer zin in het tegenovergestelde ervan. Toen het woord ‘de quinoiakut’ door Tim den Besten in de mond werd genomen, kwamen niet lang daarna de eerste filmpjes van de freakshake online. Een freakshake, al dan niet biologisch verantwoord, werd beroemd om zijn over de top versiering met chocola, karamel, fudge, chocola, maar ook een heel stuk cake of donut als topping is geen uitzondering.

Zoete caloriebommen

De trend is gezet, en daar speelt de voedselindustrie lustig op in. Zo heb je nu kunstig versierde aardbeien (de polaberry), kun je unicorn-magnums kopen, en betaal je ruim een tientje voor een versierde stroopwafel. Allemaal zoetigheden die van zichzelf al niet heel gezond te noemen zijn, en waar door de topping nog extra suiker aan toe wordt gevoegd. En zo veranderde suiker voor influencers van de vijand naar een vriend, en dat allemaal in de naam van hipheid. Al is er geen haar op het hoofd van de Instagrammeisjes die eraan denkt om zo’n caloriebom op te snoepen. Duizend calorieën aan snoepgoed extra kun je natuurlijk niet lijen als je maatje 34 wilt behouden. En dus belanden de prachtige kunstwerkjes, nadat de foto is genomen, in de vuilnisbak.

Wait, what?

Alles voor een mooie foto dus, waarbij de realiteit (zoals altijd) ver te zoeken is. En dat terwijl de influencer van nu juist zo begaan is met de planeet. Milieu is het nieuwe suiker. Plastic flesjes met water kunnen écht niet meer, en de hoeveelheid kilometers die ze voor perstripjes afleggen proberen ze met hand en tand te verdedigen. Natuurlijk: dit gaat over een klein deel van de maatschappij, want hoeveel influencers zijn er nou eigenlijk? Zíj zouden zich achter de oren moeten krabben. Maar dat is niet juist. Influencers kunnen hun werk doen, omdat wij als generatie alles opslurpen wat zij doen en zeggen. We volgen ze, en geven ze daarmee een stem om ons te dicteren. En, nog erger, we laten ze voor jongeren die nog gesmeed moeten worden tot evenwichtige volwassenen, een wereldbeeld scheppen die mijlenver van de realiteit af staat.

Beeld: Instagram, iStock

