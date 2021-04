Cool: Britney Spears gaat haar eigen zegje doen in de rechtbank

Over Britney Spears (39) is de afgelopen maanden veel te doen. Het tragische is dat het onderwerp van gesprek zich zelden zélf uitspreekt over haar situatie. Tot nu: de popster zal op 23 juni zelf spreken in de rechtszaak over het curatorschap van haar vader.

Dat heeft haar advocaat Sam Ingham bekendgemaakt tijdens een zitting afgelopen dinsdag. Volgens de advocaat kwam dat idee van Britney zelf. ‘Mijn cliënt heeft gevraagd om gehoord te worden door de rechtbank en zou dat graag op korte termijn doen.’ Wat ze dan precies kwijt wil, is niet duidelijk. Zeker is in ieder geval dat het gaat over het curatorschap.

Financiën

Britney is al jaren verwikkeld in een ingewikkelde strijd met vader Jamie Spears. Hij is aangetreden als haar curator, wat platgeslagen betekent dat hij al haar financiën beheert en bepaalt welke carrièrestappen zijn dochter al dan niet neemt. Dat doet hij samen met het bedrijf Bessemer Trust. Britney wil daar – begrijpelijkerwijs – vanaf.

#freebritney

In december vorig jaar besliste de rechtbank dat Jamie Spears zeker tot september dit jaar zeggenschap houdt over haar financiën. Brit weigert op te treden zolang ze nog onder curatele staat van haar vader. Fans menen dat de zangeres na alle mentale problemen inmiddels prima zelf haar boontjes kan doppen en startten de beweging #freebritney. Ongetwijfeld zullen zij 23 juni wederom voor Brit klaarstaan om haar te supporten in de rechtszaal.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: Brunopress