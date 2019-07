1 juli 2019: de dag dat we kennismaken met de vijftienjarige Cori Gauff. Cori wie? Cori, de eerste 15-jarige die zich heeft geplaatst voor Wimbledon. Dat grandslamtoernooi trapt vanmiddag af, waarbij Cori haar debuut in de wereld van de grandslams maakt.

We moeten er wel even bij vermelden dat Cori Gauff met haar vijftien jaar niet de jongste deelnemer ooit aan Wimbledon is. Nee, Martina Hingis, Jennifer Capriati en Tracy Austin waren jonger. Zij waren veertien toen ze hun debuut in Londen maakten.

Ook als supertalent Cori wint, zal ze niet de jongste winnares ooit zijn. In 1887 won Charlotte Dod op 15-jarige leeftijd.

‘Ik wil de beste aller tijden worden’

Maar toch is Cori wel iemand die we beter willen leren kennen. Niet alleen dankzij haar leeftijd, ook dankzij haar ambitie en strijdkracht. Al toen ze slechts twaalf jaar oud was, durfde ze te dromen: ‘Ik wil de beste aller tijden worden,’ sprak ze toen uit. Haar naam zindert al rond in de internationale tenniswereld en na vandaag hopelijk ook bij de rest van de wereld.

Ook leuk: Cori, geboren en getogen in Florida, had als grote voorbeelden – natuurlijk – de zussen Venus en Serena Williams. ‘Dromen komen uit. Mijn eerste herinnering aan dit toernooi is dat ik Serena Williams heb zien spelen. Zij en Venus zijn de reden dat ik een tennisracket heb gepakt.’ En raad eens tegen wie ze vanmiddag om 12:00 uur moet spelen? Voilà, Venus Williams.

Overigens had de tiener niet verwacht dat ze dit jaar al mee zou doen aan Wimbledon. Toen ze anderhalve week geleden op pad was om een galajurk uit te zoeken, kreeg ze te horen dat ze een wildcard kreeg voor het kwalificatietoernooi van Wimbledon. Een bizarre twist, want uiteindelijk wist de tiener zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi zonder setverlies. ‘Ik ben een beetje in shock dat ik Wimbledon ga spelen. Dit betekent heel veel voor me.’

Bron: NOS, beeld: ANP