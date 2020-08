Hoe zou het Carrie Bradshaw vergaan tijdens een pandemie? Hoe zou zij zich staande houden tijdens een lockdown? Het is een vraag die is beantwoordt door Shannon Fiedler, een comédienne uit New York. Zij introduceert ‘Corona Carrie’.

En na een half jaar corona willen we allemaal het antwoord weten op de vraag: what would Carrie do? Toch?

Corona Carrie

Dat is precies de reden dat Shannon op onderzoek uit ging. Zij vroeg zich af hoe Carrie de afgelopen zes maanden zou hebben beleefd. Haar antwoorden zijn dusdanig accuraat dat je Corona Carrie zo voor je ziet. De comédienne legt uit: ‘Ik ben een fervent SATC-fan en ik ben zelf een New Yorker (nou ja, meestal, hoewel ik ergens in het binnenland in quarantaine heb gezeten – waarvan ik zeker weet dat Carrie het niet zou goedkeuren. In tegenstelling tot Aiden;)), en ik heb Carrie’s inzichten altijd een troost gevonden tijdens mijn eigen leven als jonge vrouw in de stad. Dus ik kon het natuurlijk niet helpen dat ik me afvroeg… hoe zou Carrie de pandemie doorstaan?’

Carrie’s voice

‘Om Carrie’s ‘stem’ te vinden, hoefde ik niet heel erg diep te graven. Zoals ik al zei, ik heb vele uren doorgebracht met mevrouw Bradshaw, en soms voelt het alsof haar stem permanent in mijn hoofd zit. Dus ik pakte wat ik dacht dat ze zou zeggen en versterkte de absurditeit ervan. ‘

Een paar voorbeelden:

‘And as I faced another day in quarantine, I couldn’t help but wonder: was Big being socially distant, or just distant?’

‘Yeah the masks I was purchasing were new, but had I always been wearing a mask?’

‘Was self-quarantining just a way to punish single women?’ (stel je hier vooral Samantha in lockdown even voor…)

‘Was it only the video chat with a poor connection? Or was it us?’

‘Sure murder hornets can’t be fun but could they really sting any worse than seeing your ex happily married?’

Bekijk de video van Shannon Fiedler als Corona Carrie hieronder.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief?