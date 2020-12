Corona-carrierèswitch: metalzangeres Lotus (34) speelt nu Elsa op kinderfeestjes

Metalzangeres en verpleegkundige Lotus Verbeek (34) maakte in 2020 één van haar grote dromen waar: ijskoningin Elsa spelen op kinderfeestjes. Vanwege de coronatijd en een dikke buik (want: zwanger) staat het even op een laag pitje, maar ze kan niet wachten tot het april 2021 is.

Even opfrissen: Elsa is de ijskoningin uit Frozen (2013) met magische krachten. In het eerste deel vervloekt ze per ongeluk haar koninkrijk met een eeuwigdurende winter. Zus Anna, bergbewoner Kristoff en sneeuwpop Olaf besluiten om het terug te veranderen.

Tien jaar lang tourde je met je eigen metalband door Europa. Hoe zag die tijd eruit?

‘Het was een geweldige tijd, nog zonder kinderen. Je bent flexibel en je kan heel je leven nog wijden aan in een band spelen. Bijna elk weekend traden we op, in de zomer pakten we festivals mee en we brachten nieuwe albums uit. Ik heb de band samen met mijn man opgericht en we hebben ook samen nummers geschreven. Dat was toen ons kindje.’

En nu geen metal meer, naar zoetsappige kinderliedjes als ijskoningin Elsa. Dat is wel compleet het tegenovergestelde. Hoe ben je hierbij gekomen?

‘Dat is niet over één nacht ijs gegaan hoor. Na zoveel jaar in een band gezeten te hebben, kozen we ervoor om een gezinnetje te stichten. Daarbij werk ik fulltime als verpleegkundige op een kinderafdeling. Daar zie ik hoe blij kinderen worden van CliniClowns. Ik houd onwijs van kinderen, maar ook van performen en cosplay (verkleden). En dan vooral verkleden als prinses of koningin. Eigenlijk kwam alles op die manier samen in Elsa.’

Op de lange blauw prinsessenjurk en lange blonde vlecht na, welke ingrediënten heeft een goede, overtuigende Elsa?

‘Niet alleen Elsa, maar elke prinses en koningin moet sprankelend zijn. Je moet echt bruisen van de energie en altijd blijven lachen. Eigenlijk zou je het feestje ook zonder jurk en pruik tot een succes moeten kunnen maken. Het leukste vind ik dat ik vaak als verrassing ben geboekt. Zodra de kinderen je dan zien, krijgen ze een twinkeling in hun ogen en rennen massaal op je af. Zij geloven echt dat Elsa uit de film in hun woonkamer is gestapt.’

Ik kan mij goed voorstellen dat Elsa een beetje magie en gezelligheid kan brengen in deze tijd. Word je ondanks corona nog vaak geboekt?

‘Tussen de eerste en de tweede golf van de corona heb ik nog wel kinderfeestjes gedaan. Daarna heb het geprobeerd op afstand of door het raam, maar mensen willen het liefst alles of niets en dat gaat niet. Bovendien is moeilijk voor kinderen om voor een raam te blijven staan als ze je eigenlijk willen knuffelen. Nu zijn het vooral online videoboodschappen, van ongeveer vijf minuten. Waarin ik de kinderen toespreek alsof ze echt op schoot zitten en ik zing liedjes.’

Maar even eerlijk. Ben je het nooit zat om elke keer weer opnieuw ‘let it go’ te zingen?

‘Eigenlijk niet! Toen ik nog in een band zat, zong ik tien jaar lang hetzelfde favoriete nummer van het publiek. Thuis hoor ik ‘Let it go’ soms wel meerdere keren per dag, omdat mijn dochter groot fan is. Het is niet mijn lievelingsnummer, dat is Atthohallen uit Frozen deel 2. De moeder van Anna en Elsa zingt het voor het slapengaan. Het is echt een prachtig slaapliedje.’

Tot slot. Blijf je in de toekomst Elsa spelen?

‘Ik blijf zeker Elsa spelen. Alleen nu ik hoogzwanger ben, past mijn jurk niet meer. En zingen is dan ook extra moeilijk! Maar vanaf april ben ik weer te boeken. Naast Elsa wil ik ook andere prinsessen en koninginnen spelen. De bedoeling is dat er elk jaar een bijkomt. Voor 2021 denk ik aan Belle of Assepoester.’

