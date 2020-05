Helemaal corona-proof: worden drive-thru festivals een hit deze zomer?

Dat de langverwachte festivalzomer als gevolg van de coronacrisis in het water is gevallen, is voor doorgewinterde feestvierders maar moeilijk te verkroppen. Daarom zoeken festivalorganisatoren met man en macht naar een alternatieven om tóch te kunnen feesten. En dat alternatief blijkt te zijn gevonden. Maak je klaar voor festivalzomer 2020 vol met ‘drive thru festivals’.

Er hoeft dus geen dikke streep door jouw festivalzomer. Nederlandse festivalorganisaties werken aan een plan om het Belgische concept Beat Park naar ons land te halen. Daarbij treden artiesten live op voor publiek dat vanuit een eigen auto het optreden volgt. De bedoeling is om in deze zomer de eerste drive-in shows te laten plaatsvinden.

Drive thru festivals

Drive thru festivals. We horen je denken: ‘hoe dan?!’ Nou het gaat als volgt in zijn werk. Je rijdt op een zonnige zomerdag het festivalterrein op met alle autoraampjes wagenwijd open. Je geniet van de lekkerste hapjes en (voor de Bob non-alcoholische) drankjes. En je hoort je favoriete festivaldeuntjes uit de speakers knallen. Puur genieten, toch?

Maar waar dan?

Over de locatie van de drive thru’s zijn de organisatoren nog in gesprek. Een grote kanshebber is het recreatiepark Aquabest in Best, waar eerder festivals als Supersized Kingsday, Lakedance en Winter Park Festival zijn gehouden. ‘Het wegvallen van de festivals deze zomer is een enorm zware klap voor de hele eventsector. Een zomer zonder enige muziekbeleving is voor ons, net als voor iedere muziekliefhebber en festivalganger, simpelweg ondenkbaar’, laat Jochem van Pelt, een van de organisatoren, weten.

Thuishaven Amsterdam

Thuishaven Amsterdam lijkt het licht al gezien te hebben en organiseert nú al drive thru festivals. Op het festivalterrein hebben inmiddels al twee edities plaatsgevonden. Inclusief muziek, drankjes en lekker eten. Prima vertoeven dus.

Over de grens

Ook in Duitsland gingen afgelopen weekend de remmen los op een mega drive thru-disco.

Bron: ANP, Instagram | Beeld: iStock