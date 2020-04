Baas in eigen buik: waarom de coronacrisis het recht op abortus in gevaar brengt

Het zou je maar gebeuren. Je bent ongewenst zwanger, maar je mag niet de deur uit voor een abortus omdat je symptomen hebt van het coronavirus of in huis woont met personen die deze klachten hebben. Dat overkwam een Nederlandse vrouw. Er werd een vrij logische oplossing aangeboden: de vrouw wilde de abortuspil per post ontvangen. Maar geloof het of geloof het niet, dat mag dus niet van de rechter.

De rechtbank in Den Haag deed onlangs uitspraak over de zaak nadat de vrouw samen met Bureau Clara Wichmann en Women on Waves, een organisatie die zich inzet voor een veilige toegang tot abortus, een rechtszaak tegen de staat aanspande. Eindstand? Trix, een alias voor de vrouw, zit op dit moment ongewenst zwanger thuis.

Abortus en de coronacrisis

Onlangs drong de wereldgezondheidsorganisatie WHO er bij landen op aan om abortus te classificeren als een essentiële gezondheidsprocedure tijdens de coronacrisis. Nederland heeft dit advies nog altijd niet opgevolgd. DWARS, de jongerenorganisatie van GroenLinks, vindt het onacceptabel en heeft een petitie opgezet om tot een oplossing te kunnen komen. “Dit maakt ons boos”, zo schrijft de jongerenorganisatie op Instagram. “Onze moeders en oma’s hebben gestreden voor baas in eigen buik, voor het abortusrecht. Mensen die zwanger zijn en samenwonen met een gezinslid of huisgenoot met COVID-19 symptomen, mogen nu geen abortuskliniek bezoeken. Zij kunnen een ongewenste zwangerschap dus niet afbreken.”

Petitie

DWARS roept daarom op tot het ondertekenen van de petitie. Inmiddels is de petitie al zo’n 5000 keer ondertekend. Zo ook door feminist en journalist Milou Deelen. Zij laat op Instagram van zich horen over de kwestie met een veelzeggende foto van . Voor Vice sprak zij met een paar huisartsen over het recht op abortus in de coronacrisis. “Dat vrouwen niet naar de abortuskliniek kunnen vanwege corona-klachten vind ik geen reden om te zeggen: nou, dan krijgen ze die pil maar niet”, vertelt huisarts Mirella Buurman haar. “Dat vind ik absurd.”

Politiek

Onder het Instagrambericht van Milou laat PvdA-politica Lilianne Ploumen weten dat ze vragen heeft gesteld aan minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. “Ik hoop dat het via de politieke weg wel lukt om abortushulpverlening toegankelijk te houden”, schrijft Ploumen. De politica heeft gevraagd of de minister de aangepaste regels die in Groot-Brittannië gelden, ook overweegt. Daar is de abortuspil voor een vroegtijdige abortus namelijk tot tien weken wél thuis te gebruiken. Hugo de Jonge heeft nog niet gereageerd op de kwestie.

Amerika

De rechtspraak in de Amerikaanse staat Alabama is Nederland een stapje voor als het gaat om abortus in tijden van COVID-19. Alabama mag het coronavirus niet als reden gebruiken om abortussen te blokkeren. Dat heeft een federale rechter geoordeeld, schrijft The Guardian. De staat had, naast Texas en Ohio, besloten om alle non-urgente medische procedures – en dus ook abortussen – te verbieden tijdens de coronapandemie. Het Amerikaanse Centrum voor Reproductierechten heeft rechtszaken aangespannen in vijf staten om dit te voorkomen. Het besluit van de federale rechter kan mogelijk gevolgen hebben voor het verloop van de rechtszaken in de andere staten.

De petitie ondertekenen? Dat kan hier.

