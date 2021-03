Coronavaccin is mogelijk na een jaar niet meer effectief

Denken we met de vaccinaties van het coronavirus af te zijn, kwam gisteren het nieuws naar buiten dat de coronavaccins misschien binnen een jaar niet meer effectief zijn. Dat heeft niet veel te maken met de werking van het vaccin, maar met de snelheid van het vaccineren.

In veel landen wordt nog niet voldoende gevaccineerd, waardoor er mutaties kunnen optreden die resistent zijn tegen de huidige coronavaccins, zo zeggen epidemiologen uit 28 landen. Dit lieten ze blijken in een enquête van People’s Vaccine Alliance. Bij deze organisatie zijn onder meer Oxfam Novib en Amnesty International aangesloten. Twee derde van de 76 epidemiologen die hun menig gaven, vreest dat het coronavirus muteert, waardoor de huidige vaccins over een jaar niet meer effectief zijn.

Lees ook:

Verpleegkundige Willianne is al ingeënt: ‘Zo voorkom ik dat ik ernstig zieke mensen zieker maak’

Hoe ontstaan mutaties?

Het coronavirus is al gemuteerd. We hebben allemaal al gehoord over de Britse, Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse varianten. Die mutaties ontstaan doordat er miljoenen mensen over de hele wereld met corona geïnfecteerd zijn. De nieuwe mutaties zijn resistenter dan hun voorgangers, zo legt Gregg Gonsalves, universitair hoofddocent epidemiologie aan de Yale University uit.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: RTL Nieuws | Beeld: Getty Images