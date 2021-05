Coronavaccinatie tijdens zwangerschap? Veel zwangeren twijfelen

Als je zwanger bent, kun je je beter niet laten inenten tegen corona, was het eerste advies vanuit het RIVM. Niet omdat er ernstige bijwerkingen bekend waren, maar omdat er nog weinig over bekend was. Inmiddels is er meer over bekend en wordt geadviseerd je wél te laten inenten, maar veel zwangere vrouwen twijfelen.

Een van de twijfelaars is Shavana Singelenberg (29). Ze is momenteel 28 weken in verwachting van haar tweede kindje en heeft besloten zich niet te laten inenten. ‘Ze zeggen dat het geen kwaad kan inderdaad, maar er hebben geen zwangere vrouwen meegedaan aan het onderzoek om te kunnen aantonen of het wel of niet schadelijk is. Dus ik doe het niet tijdens de zwangerschap.’

Geen bijwerkingen coronavaccin zwangerschap in Amerika

De reden dat de inentingen nu toch worden geadviseerd, is omdat zwangere vrouwen een groter risico lopen ernstig ziek te worden door het coronavirus dan niet-zwangere vrouwen. In eerste instantie werd het vaccineren al aangeraden bij zwangere vrouwen met onderliggend lijden, maar inmiddels geldt dit dus voor iedereen. Let op: het gaat wel om de mRNA vaccins van Pfizer en Moderna. In Amerika zijn 90.000 vrouwen met deze vaccins ingeënt en daarbij zijn geen ernstige bijwerkingen gemeld. Bij de vaccins van AstraZeneca en Janssen moet het nog verder worden onderzocht.

Een andere zwangere die zich niet wil laten inenten is Margriet van der Linden* (29). Ze is nu 24 weken in verwachting van haar tweede kind. ‘Volgens mij is er nog te weinig ervaring mee en onderzoek naar gedaan. Ik weet niet wat de gevolgen zijn voor mijn baby en boven alles mag die geen enkel risico lopen’, zegt ze.

Mocht je zwanger zijn en je wél willen laten inenten, dan wordt gevraagd dit te melden bij Bijwerkingencentrum Lareb. Zij doen onderzoek naar de veiligheid van vaccinaties en geneesmiddelen tijdens de zwangerschap. Meedoen aan het onderzoek kan via Moeders van Morgen.

Coronavaccin en borstvoeding of kinderwens

Hoe zit het dan met inenten net ná je bevalling? Als je borstvoeding geeft, kun je je gewoon laten inenten met het coronavaccin, zo adviseert het RIVM. Er zijn geen aanwijzingen bekend dat het vaccin in de moedermelk komt en via de borstvoeding bij het kind uitkomt. Ook als je een kinderwens hebt, is er geen reden om je niet te laten inenten. Het vaccin tast de vruchtbaarheid niet aan. Ook heeft een inenting geen invloed op anticonceptiemiddelen.

*Anoniem, echte naam bekend bij redactie.

Bron: RIVM | Beeld: Getty Images