Counting days! Nog maar drie nachtjes slapen voor Prins Harry en Meghan

In januari maakten de hertog en hertogin van Sussex bekend te willen stoppen als actieve leden van het koningshuis. Ze wensten financieel onafhankelijk te willen worden van de koninklijke familie en wilden een groot deel van hun tijd gaan doorbrengen in Amerika met hun zoontje Archie.

‘Harry, Meghan en Archie zullen altijd geliefde leden van mijn familie blijven’, reageerde koningin Elizabeth destijds. ‘Mijn familie en ik steunen de wens van Harry en Meghan volledig om een nieuw leven te creëren als jonge familie’, aldus de koningin. ‘Hoewel we liever hadden gezien dat ze volledig lid waren gebleven van het koningshuis, respecteren we hun wens om een meer onafhankelijk leven te leiden.’

De kracht van de media

Harry en Meghan hebben zich meerdere malen uitgesproken over de druk van de Britse tabloids. Zo spande Harry eerder een rechtszaak aan tegen de The Sun en de Daily Mirror, omdat ze zijn telefoon hadden gehackt en voicemailberichten hadden beluisterd. Hij noemde de media een ‘sterke kracht’ in een van zijn toespraken en hoopt dat hij nu een rustiger leven tegemoet gaat met zijn gezin.

