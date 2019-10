couplegoals: Serena Williams gebruikt haar man Alexis als paspop voor haar pruiken

Wil Serena Williams onder haar japon gympen aan tijdens de Royal Wedding? Partner Alexis snapt dat, want hoezo zou je als vrouw de hele dag op hakken moeten lopen. Weet Alexis geen raad met de afrokrullen van hun dochtertje Olympia? Dan zorgt Alexis ervoor dat hij leert invlechten, want hoezo zou dat alleen een taak van de moeder zijn?

Just applied to join 4 private Natural Hair facebook groups. I hope they don’t auto-reject my application when they see my profile photo 😂

I told them it was to keep getting better at doing my daughter’s hair.

— Alexis Ohanian Sr. 🚀 (@alexisohanian) May 16, 2019