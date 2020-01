Van je vrienden moet je het hebben, toch? Je bestie weet als geen ander wat goed voor je is, wie of wat je gelukkig maakt, en of je die ene ex moet vergeven of vergeten. Welnu, in het geval van Jennifer Aniston die begin deze week haar ex Brad Pitt tegen het lijf liep: Courtney Cox weet er stiekem wel raad mee.

Oplettende fans hebben namelijk gezien dat Courtney Cox (Monica uit Friends, maar ook een goede vriendin van Aniston in het echte leven) op social media verschillende tweets over Brennifer heeft geliked. Ook Buzzfeed nam de Instagramlikes door en kwam tot dezelfde conclusie.

De actrice was overigens niet de enige ster die meeging in de hype. Jamie Lynn Spears’ reactie op Instagram was: ‘Hier zullen we onze kleinkinderen over vertellen, zo belangrijk is het.’ En Rumer Willis schreef: ‘Mijn arme hart kan dit niet aan.’

Mocht je het gemist hebben: afgelopen zondagnacht liepen Brad Pitt en Jennifer Aniston elkaar tegen het lijf tijdens de uitreiking van de SAG Awards. Nu is dat in principe niet zo vreemd, ware het niet dat er foto’s van het moment suprême zijn gemaakt. Die foto’s waren zo verdomd schattig dat Het Internet spontaan ging bidden voor een verzoening van Brennifer.

Tel daar de likes van Cox bij op…

