Crazy cat lady’s opgelet: dit bed wil je hebben

Al voer je nog zo’n strikt deurbeleid bij de slaapkamer: zeg maar eens nee als dat bolletje wol zich knus op je bed nestelt. Het is het slechtst bewaarde geheim onder crazy cat lady’s dat hun katten gewoon op en in sommige gevallen zelfs in bed slapen.Β

Reuze-knus, maar ook reuze-harig. Op zich geen probleem als je single bent en je je schouders ophaalt om wat ronddwarrelende haren, maar als iemand blijft slapen of er een partner komt die een plek in bed opeist, zijn al die haren toch minder knus. En dan is het bed vooral heel krap. Krap ja, niet knus.

Doolhof

Gelukkig zijn er op de wereld ook genoeg mensen die met de crazy cat lady’s onder ons meedenken. Zo ook de geniale ontwerpers achter het bedrijf Catlife. Zij bedachten een bed waarbij de complete onderkant een doolhof is waar je kat kan spelen, maar ook een warm plekje kan vinden voor een dutje.

Royaal onderkomen

Het beste van alles is dat je als katteneigenaar nu niks meer van je slaapruimte hoeft in te leveren om je verwende prinsessenpoes of kattenkeizer tegemoet te komen. Die heeft met dat royale onderkomen onder je een avontuurlijke plek gevonden en is zo toch gezellig bij je in de buurt.

Ook fijn: qua esthetiek is dit bed een hele vooruitgang op de gemiddelde krabpaal.

