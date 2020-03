Nu de coronacrisis de overhand neemt en we daardoor een groot deel van de tijd binnen zitten, is de kans groot dat je Netflix, Videoland en Disney+ inmiddels wel hebt uitgespeeld. Heb je alles van je kijklijstje al gezien of wil je simpelweg gewoon even wat anders doen dan van onder een dekentje naar de televisie kijken? Gelukkig zijn er talloze creatieve activiteiten die je thuis kunt ondernemen, waar je normaal gesproken waarschijnlijk nooit tijd voor hebt. VIVA zet er een paar voor je op een rij.

Tijd om te puzzelen

Puzzelen vraagt om geduld. Misschien doe je het al graag op je vrije zondag, maar meestal zijn we te druk heen en weer aan het rennen om hier eens rustig voor te gaan zitten. Nu is het de hoogste tijd om je puzzels van zolder te pakken en, misschien wel met het hele gezin, te beginnen aan die uitdaging. En win-win: puzzelen helpt ter ontspanning en dat komt hierdoor. €16,95, depuzzelgigant.nl.

Leren koken

Nu het hele land is gaan hamsteren, staat er genoeg eten op de voorraadplanken. Natuurlijk kan je een makkelijke maaltijd op tafel zetten, maar als je toch al thuis bent, is het niet zo erg om langer in de keuken te staan dan normaal. Pak dat kookboek eens uit de kast, waarvan je tot nu toe alleen de plaatjes hebt bekeken. Zo benut je je tijd thuis, leer je een hoop bij én verwen je heel het gezin. €20,99, bol.com.

Kleuren voor volwassenen

Zijn de kleintjes bij jou thuis druk aan het kleuren en tekenen, voor bijvoorbeeld opa en oma? Doe dan zelf ook mee! Er zijn genoeg kleurboeken voor volwassenen te vinden. Je bent samen met je kroost bezig, je kan je creatief uiten én je krijgt rust in je hoofd. Wie weet heb je hierna wel een nieuwe hobby gevonden. €8,95, bol.com.

Schrijf het op

Ook schrijven is een creatieve uitlaatklep. Het zou je misschien zelfs wel heel goed kunnen helpen in deze spannende en onzekere tijden. Pak een pen en je mooiste notitieboekje erbij en tover het om in een dagboek. Schrijf alles van je af: je zorgen, je irritaties of juist de mooie momenten tijdens deze bizarre tijd. €5,00, hema.nl.

Game time

Waarschijnlijk staat de Wii, Playstation, Xbox en Nintendo ineens weer overuren te draaien deze dagen. Tip: pak er eens een ‘ouderwets’ (bord)spel bij! Leuk voor met de hele familie, maar ook voor samen met je partner. Een spelletje kan al gauw uren duren als je fanatiek genoeg bent. €8,95, aboutnow.nl.

Check hier de leukste nieuwe bordspellen van afgelopen jaar.

Tijd voor de kleine klusjes

Moet dat schilderij al een lange tijd opgehangen worden of heeft de muur in je slaapkamer echt een nieuwe lik verf nodig? Dan is daar nu tijd voor. Som alle huishoudelijke klusjes op waar je normaal geen tijd voor hebt en doe elke dag één ding. Binnen no time heb je weer een fris nieuw huis.

Foto’s plakken

Op vakantie gaan zit er voor nu helaas even niet in, maar gelukkig kun je terugblikken op vorige tripjes dankzij alle foto’s die je hebt van die reizen. Heel fijn dat je tegenwoordig al je herinneringen digitaal hebt staan, maar wat is er nou leuker dan een fotoalbum bekijken met alle vakantiekiekjes erin? Laat daarom je mooiste plaatjes uitprinten en ga eens een dag zitten om een ouderwets fotoboek te maken. Leuk om in elkaar te knutselen en je kan er nog jaren later van genieten. €14,95, bol.com.

Indoor picknick

Is het buiten niet zulk goed weer? Dan zal je toch echt je tijd binnen moeten uitzitten, maar da’s niet altijd makkelijk met een (paar) stuiterend(e) kind(eren) erbij. Organiseer daarom een picknick middenin de woonkamer. Leg een groot kleed neer waar iedereen op kan zitten, verse broodjes en limonade erbij et voilà: klaar om te picknicken. Zo maak je van een gewone, saaie lunch een heel spektakel en het is goed voor de quality time met je dierbaren. Tip: ook leuk om in de avonduren te doen met je lief, met een flesje wijn én een goedgevulde borrelplank erbij.

Online cultuur snuiven

Wil je tóch wel iets digitaals doen, bezoek dan online een museum. Google Arts & Culture (het kunstproject van Google) heeft samengewerkt met musea all over the world. Binnen een paar klikjes waan je je zo in het British Museum in Londen, het Musée d’Orsay in Parijs of het Guggenheim in New York. Liever dichter bij huis? Ons eigen Rijksmuseum doet ook mee.