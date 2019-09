Vind je ‘Mindhunter’ leuk? Dan is ‘Criminal’ je nieuwste Netflix-verslaving

Voor iedereen die van het genre psychologische crime houdt: wat was Mindhunter een feestje om naar te kijken hè? Bloedstollende dialogen, die in vogelvlucht de schrikbarende drijfveren van moordenaars blootlegden, we love it. Daarom verheugen wij ons alvast op Netflix’ nieuwste aanwinst in deze categorie: Criminal.

Locatie: Frankrijk, Spanje, Groot-Brittannië en Duitsland. Setting: vier verhoorkamers. Dat is Criminal in een notendop. De serie speelt zich namelijk af in vier verhoorkamers in vier verschillende landen. Iedere aflevering duurt 45 minuten en is geregisseerd door lokale filmmakers.

Het resultaat is op z’n zachtst gezegd interessant: alle afleveringen worden opgenomen in de taal van het land. Er wordt dus continu geswitcht tussen taal en cultuur. Maar ook tussen rechercheurs en verdachten. Ook interessant: iedere aflevering komt er een nieuwe verdachte bij. Criminal is een kat-en-muisspel tussen de verdachten en detectives, wie heeft de misdaad gepleegd…?

Criminal is vanaf vrijdag te zien op Netflix.

