Nu R. Kelly achter de tralies zit in Chicago, moet iemand anders voor hem het woord voeren. En wie kan dat nou beter dan zijn speciaal ingehuurde crisismanager, meneer Darrell Johnson?

Dat klinkt als een goed idee, totdat je Gayle King als interviewster tegenover je hebt. Herinner je je nog haar inmiddels beroemde interview met R. Kelly afgelopen maart? Waarin ze op sublieme wijze een vragenvuur spuwde, waarbij R. Kelly zijn kalmte verloor? Welnu, het is Gayle King wederom gelukt om het vuur flink aan de schenen te leggen, dit keer bij Darrell Johnson.

Darrell Johnson maakt sinds een aantal maanden deel uit van het team van Robert Kelly als diens crisismanager. Op het eerste oog zouden het broertjes kunnen zijn. Mede door het strakke kapsel, het gladde baardje en de strakke kostuums heeft ook Johnson wat je zou kunnen noemen een ‘dandy’ uitstraling.

Afijn, tijdens een interview in de ontbijtshow CBS This Morning praat King met Darrell over de aankomende rechtszaak van R. Kelly. Wanneer King vraagt of hij zijn dochter ooit alleen zou laten met iemand die wordt verdacht van pedofilie, antwoord de crisismanager met een ferme ‘nee’. Maar King zou King niet zijn als ze niet zou doorvragen. En dus vervolgt ze zijn ‘nee’ met de vraag of hij zijn dochter ook niet alleen zou laten met specifiek R. Kelly. Daarop herhaalde Johnson zijn antwoord.

En ook na die ‘nee’ gaat King door. ‘Is het niet tegenstrijdig dat je R. Kelly verdedigt in de hele zaak, maar tegelijkertijd je dochter niet aan hem zou toevertrouwen?,’ vraagt ze aan mister crisismanager, die langzaam vastloopt met zijn antwoorden. ‘Ik zou mijn dochter met niemand – ik zeg het nog een keer – alleen laten met iemand die ervan wordt beschuldigd een pedofiel te zijn,’ antwoord de kat in het nauw.

Eerder noemde Johnson zijn cliënt nog ‘een normaal persoon’. ‘Ik heb niets gezien waardoor ik hem verdacht vind.’ Een aantal uur na het interviewt blijkt dat Darrell Johnson zijn taken als crisismanager heeft neergelegd. ‘Ik stop als crisismanager om persoonlijke redenen.’

R. Kelly werd twee weken geleden opgepakt. De 52-jarige zanger wordt onder meer verdacht van het maken van kinderporno, ontucht met minderjarigen en het belemmeren van de rechtsgang. Mocht hij veroordeeld worden dan kan hij maximaal 195 jaar celstraf krijgen.

Bekijk hieronder het wederom sterke interview met Gayle King en de crisismanager R. Kelly.

Beeld: CBS This Morning