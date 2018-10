Cristiano Ronaldo niet welkom in Portugese selectie na ophef rondom vermeende verkrachting

Bondscoach Fernando Santos en bondsvoorzitter Fernando Gomes hebben besloten dat Ronaldo dit jaar niet meer welkom is in de Portugese selectie. Dat maakten zij vandaag tijdens een persconferentie bekend. Dit houdt in dat de voetballer deze maand niet aanwezig zal zijn bij de Nations League-wedstrijd tegen Polen en de oefeninterland tegen Schotland. Op de website van de Portugese bond staat geen verdere toelichting.

Eerder deze week kwam Ronaldo in opspraak omtrent de vermeende verkrachting waarvan hij beschuldigd wordt. De Amerikaanse Kathryn Mayorga daagt Ronaldo voor de rechter omdat hij zich in 2009 aan haar vergrepen zou hebben. Ze beweert dat hij haar 375.000 dollar zwijggeld betaald heeft. De politie in Las Vegas maakte maandag bekend dat de zaak is heropend. Zelf beweert de voetballer dat het zou gaan om ‘fake news’.

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.

