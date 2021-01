Dat plastische chirurgie niet zonder risico’s is, is geen onbekend fenomeen. Toch wordt er voornamelijk over de positieve kanten gesproken, en zien we dikwijls de ‘mooie’ grotere borsten, plattere buik of dikkere bil. Voormalig Playboy bunny Crystal Hefner laat tegengeluid horen, en deelt dat ze haar fat transfer bijna niet overleefde.

Even een opfrissertje: Crystal Hefner is een 34-jarig model en televisiepersoonlijkheid. Ze behaalde haar grootste faam door Playboy bunny te worden in 2009. Ze is ook de weduwe van Playboy-baas Hugh Hefner, met wie ze in 2012 trouwde.

Fat transfer

Op Instagram laat Crystal weten dat ze in oktober een fat transfer onderging. Dit is een vorm van plastische chirurgie waarbij er vet uit het ene gebied van het lichaam verwijderd wordt en naar een ander gebied wordt getransplanteerd. Deze vetcellen worden vaak in de borsten van een vrouw geïnjecteerd om ze te vergroten of van vorm te veranderen.

Bloedtransfusie

De ingreep ging bij het model echter helemaal mis. Bij een foto van zichzelf waarop ze haar ingetapete borsten laat zien, schrijft Crystal dat ze de operatie bijna niet overleefde. ‘Ik verloor de helft van het bloed in mijn lichaam en belandde in het ziekenhuis waar ik een bloedtransfusie nodig had’, aldus de blondine.

Lees ook:

Body positivity influencer Saskia: ‘Praten over coronakilo’s is schadelijker dan je denkt’

Onmogelijk schoonheidsideaal

Het model wijt haar keuzes voor plastische chirurgie aan de druk vanuit de maatschappij. ‘Hoe onze cultuur schoonheid definieert, maakt het onmogelijk om bij te blijven. Vrouwen zijn overdreven geseksualiseerd. Ik weet het uit de ergste ervaringen’, schrijft ze. ‘Tien jaar lang was mijn eigenwaarde gebaseerd op hoe goed mijn fysieke lichaam eruitzag. Ik werd beloond en verdiende mijn brood op basis van mijn uiterlijk. Tot op de dag van vandaag moet ik mezelf eraan blijven herinneren dat ik goed genoeg ben’, aldus de voormalige Playboy bunny.

View this post on Instagram A post shared by Crystal Hefner (@crystalhefner)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: People | Beeld: iStock