De cushion bag is de nieuwe tassentrend die de coronatijd belichaamt

Plots is daar weer een nieuwe tas die ineens bij menig modemeisje, influencer en celeb om de schouder bungelt. Het betreft de zogenaamde cushion bag. Het is een trend die wat ons betreft de coronatijd samenvat. Want niet alleen onze kleding is comfortabel, maar ook onze accessoires krijgen nu een knuffelbaar uiterlijk.

Handjes in de lucht als je ook woont in chillpakken. Ik zal niet ontkennen dat ik alleen in de weekenden een jeans aandoe, en afgezien daarvan dag in dag uit in leggings rond paradeer. En met mij vele anderen. En die comfortabele kleding lijkt bij designers als grote inspiratiebron te hebben gediend.

Cushion bag

Daar werd een nieuwe trend geboren: de cushion bag. Een tas die zoals de naam al doet vermoeden wat weg heeft van een kussen. Klinkt niet écht mooi, maar hang er een grote designernaam aan en iedereen wil de tas dragen. Onder andere Louis Voutton, Valentino, Chanel, Tods en Prada hebben de tas in hun nieuwste collecties.

Designer versus budget

Influencers worden er al langere tijd mee gespot, maar ook celebs als Dua Lipa, Kendall Jenner en Selena Gomez omarmden de trend. Zijn dragen natuurlijk de tassen van de grote designers van deze wereld. Bij dergelijke grote modenamen hangt er natuurlijk een bijbehorend prijskaartje aan, maar gelukkig komen er ook steeds meer budgetketens met een betaalbare versie van de cushion bag.

